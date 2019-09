Kälbchen Elsie hat ein fünftes Bein – am Kopf

"O'zapft is'!", heißt es beim heurigen OKtoberfest in München. Auch das 186. Oktoberfest beginnt mit dem traditionellen Bieranstich. Seitdem sind die Festzelte wieder tagtäglich voller Feierwütiger. Bieranstich beim Oktoberfest

19.09.2019: Klima Demo und Greta-Verehrung Teilnehmer der "Fridays for Future"-Klimademo in Paris tragen ein Bild der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg, gemalt im Stil einer Heiligen-Ikone.

Ist Mallorca gefährlich für junge Frauen? Am Ballermann und in Magaluf haben sich im Sommer Vergewaltigungen von Urlauberinnen gehäuft. Mittlerweile geht nicht nur unter den weiblichen Urlauberinnen die Angst um, wie das Video von "ProSieben" zeigt. Hier das Video ansehen!

Blutige Szenen am Sonntag beim Café Premiere in Wr. Neustadt: Ein Mann zog ein Messer, verletzte seinen Rivalen am Hals schwer. Alle Infos >>>

11.09.2019: Erinnern an 9/11 Eine Lichtinstallation erinnert in Manhattan an die Twin Towers des World Trade Centers, die beim Terroranschlag vom 11. September 2001 zerstört wurden.

10.09.2019: Boris Johnson in der Schule Der britische Premier Boris Johnson zu Besuch in einer Londoner Volksschule.

Der Formel-Sport erlebte ein schwarzes Wochenende. Nach dem tödlichen Crash in Spa stockte Fans in Monza am Samstag erneut der Atem. Hier geht's zum Video >>>

22.08.2019: 20-jähriger Afghane stirbt nach Attacke in Tirol Mordverdacht in Wörgl! Auf einen 20-Jährigen wurde Mittwochnacht eingestochen, er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, von den Tätern fehlt jede Spur.

(Bild: Feuerwehr )

18.08.2019: Großbrand in Vöslauer Wohnungsanlage: Früh am Sonntagmorgen brach aus bislang unbekannter Ursache Feuer in einer Wohnhausanlage aus. Die Flammen verbreiteten sich in den oberen Geschoßen schnell, gleich sechs Feuerwehren wurden alarmiert.