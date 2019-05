"Meine Katze pinkelt aus Protest"

Pinkeln Katzen neben das Kistchen, auf den Teppich, das Gewand, in Schuhe oder das Sofa, um uns zu ärgern? Katzenpsychologin Martina Roth klärt auf.

Katzen pinkeln nicht aus Protest – ganz im Gegenteil

„Der Unsauberkeit von Katzen liegt immer ein Problem zu Grunde, das die Katze selbst nicht lösen kann."

Ursachen für Unsauberkeit bei Katzen

Martina Roth

Katzenpsychologin und Katzenverhaltensexpertin

So schnell wie möglich Lösung finden

Die Katze pinkelt neben das Kistchen, auf das Gewand, in die Schuhe, auf den Teppich oder das Sofa – warum macht sie das? Sicher nicht aus Protest.die vielleicht logisch für das menschliche Denken sein mag, nicht aber aus Katzenperspektive.Da wir Menschen sehr selten die subtile Körpersprache der Katzen verstehen, versucht die Katze uns auf diese Weise eine Botschaft zu hinterlassen.Unsauberkeit ist somit immer eine Form der Kommunikation undHäufig sind Ursachen von Unsauberkeit schmerzbedingt, das heißt der erste Schritt bei Unsauberkeit sollte der Gang zum Tierarzt sein. Können organische Ursachen ausgeschlossen werden, gibt esAnzahl, Beschaffenheit und Standorte der Katzenklos. Weiters Reinigungsfrequenz, Langeweile und Unterforderung, Spannungen im Mehrkatzenhaushalt oder Veränderungen im Tagesablauf. Nicht zuletzt ganz normale Verhaltensänderungen der Katzen, wenn sie in die Jahre kommen.Da Unsauberkeit immer ein Zeichen für eine eingeschränkte Lebensqualität der Katze ist, sollte das Problem so schnell wie möglich gelöst werden. Für eine gezielte Ursachenfindung mit Lösungsansätzen hilft Katzenverhaltensexpertin Martina Roth.(mp)