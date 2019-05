Tierhaltenovelle gaukelt "falsche Sicherheit" vor

Die Tierärztekammer Wien wendet sich öffentlich an Stadträtin Sima. Ihr Gesetz "schürt lediglich Angst", ist diskriminierend und unwissenschaftlich.

Trotz heftiger Kritik boxte Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) Anfang 2019 eine Verschärfung des Wiener Tierhaltegesetzes durch. "Heute" berichtete. Die Tierärztekammer kann nicht länger stillschweigend dabei zusehen, was mit Hunden in Wien passiert, heißt es am heutigen Dienstag in einer Aussendung. Der Präsident der Wiener Tierärztekammer Manfred Hochleitner wendet sich mit einem offenen Brief direkt an Sima.Besonders kritisiert werden in dem offenen Brief die Zwangseinschläferung (ex lege-Euthanasie) und die generelle Maulkorb- und Leinenpflicht für sogenannte Listenhunde. Die Zwangseinschläferung bringe einen Gewissenskonflikt für Tierärzte und schafft Misstrauen gegenüber dem gesamten Berufsstand, heißt es in der Aussendung., kritisiert die kynologische und juristische Expertin Sommerfeld-Stur.Der Maulkorb kann die natürliche Verhaltensweise von Hunden erheblich einschränken. Die generelle Maulkorb- und Leinenpflicht "widerspricht darum den im Tierschutzgesetz verankerten allgemeinen Grundsätzen der Tierhaltung", kritisiert die Tierärztekammer. Maßnahmen zur Vorbeugung von Beißvorfällen sollten sich an Betroffene wie Züchter, Hundehalter und Eltern richten, nicht an (unwissenschaftlich) ausgewählte Hunderassen., appelliert Expertin Sommerfeld-Stur.Das Tierhaltegesetz stütze sich nicht auf Fakten. Es sei "keine wissenschaftlich korrekt durchgeführte Studie bekannt", die beweist, dass gewisse Hunderassen gefährlicher sind als andere.wie und in welchem Umfeld der Vierbeiner aufwächst – und nicht welcher Rasse er angehört. Zudem gäbe es keine "methodisch aussagekräftige" Beißstatistik. Inhaltlich wird das Schreiben auch von der Österreichischen Tierärztekammer unterstützt, wieauf Nachfrage erfährt., kritisiert die Wiener Tierärztekammer in dem offenen Brief.(mp)