Sensation! Neue Tierart im Haus des Meeres entdeckt

Forscher entdecken aus Zufall eine bisher unbekannte Raubtierart in einem Aquarium. Wahrscheinlich kam das Tierchen als blinder Passagier nach Wien.

Nach mehreren Monaten Untersuchung feiert das Haus des Meeres in Wien eine kleine Sensation: Zwei Meeresforscher, Daniel Abed-Navandi und Karl J. Wittmann, entdecken die neue Tierart zufällig. Während einer Routineuntersuchung in einem Aquarium stoßen sie auf die bisher vollkommen unbekannte Garnelenart.Das Tierchen wurde unter anderem nach seinem Fundort benannt: "Heteromysis domusmaris". "Heteromysis" steht für die Gattung (wie Homo Sapiens). "Domusmaris" ist der lateinische Name für "Haus des Meeres".Die neu entdeckte Garnelenart gehört zur Familie der Schwebgarnelen. Sie ist ein Raubtier und ernährt sich von noch kleineren Garnelenarten. Bisher waren weltweit rund 40"Heteromysis"-Arten bekannt. Mit "Heteromysis domusmaris" gibt es nun offiziell eine Art mehr.und haben auffallend große Augen. Sie schwimmen in kleinen Schwärmen über Korallensandböden, erklären die Biologen.Garnelenmütter tragen ihre Jungtiere in einem Beutel auf dem Bauch mit sich und entlässt sie erst nach Erreichen einer gewissen Größe ins Meer.Die neu entdeckte Garnelenart unterscheidet sich von den anderen rund 40 "Heteromysis"-Arten anhand körperlicher Panzer-Merkmale. Ohne Mikroskop sind sie unmöglich zu erkennen., erklärt Meeresbiologe, Daniel Abed-Navandi im Gespräch mit "Heute".Die Meeresbiologen spekulieren darüber wie die Garnelen nach Wien gelangten. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Tierchen als blinde Passagiere "in Spalten von Steinen" ins Haus des Meeres kamen. Die Steine stammen aus dem sogenannten "Korallendreieck". Einem bekannten Meeresgebiet zwischen Indonesien, Papua-Neu-Guinea und den Philippinen."Mit großer Wahrscheinlichkeit ist dort auch das natürliche Verbreitungsgebiet der entdeckten Tiere.", heißt es aus dem Haus des Meeres.