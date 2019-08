Unbekannter tötet Wolf und schneidet ihm Kopf ab

Ein Schwammerlsucher findet im Wald einen Wolfskadaver, nicht lange nachdem in der Gegend Schafe gerissen wurden. Der Kopf fehlt. Die Ermittlungen laufen.

Wurde Wolf aus Rache getötet?

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



"In Österreich kommen Wölfe viel langsamer zurück, als in den Nachbarländern, vor allem weil sie illegal abgeschossen, also gewildert werden."

Polizei ermittelt

Vergangene Woche fand ein Mann beim Schwammerlsuchen einen Wolfskadaver im Wald (Sellrain, Tirol). Das Tier wurde illegal getötet. Nach ersten Untersuchungen hatte der Wolf schwere Verletzungen in der Bauchgegend. Zudem schnitt jemand den Kopf des Tieres ab – er fehlt.Es liegt nahe, dass der oder die Unbekannte den Wolfskopf als Trophäe mitgenommen hat. Die Polizei ermittelt. Verdächtigen gibt es noch keinen.Es steht der Verdacht im Raum, dass das tote Tier jener Wolf ist, der kürzlich einige Schafe in der Gegend gerissen haben soll. Die Naturschutzorganisation WWF Österreich befürchtet einen "abscheulichen Akt der Selbstjustiz". Da Wölfe streng geschützt sind, dürfen sie offiziell nicht abgeschossen werden. Ein Antrag diesbezüglich, den Wolf abschießen zu dürfen, wurde von Tiroler Behörden abgelehnt. Jetzt ist das Tier trotzdem tot., so Kotrschal. Die Tat erinnere ihn an Gepflogenheiten in manchen Provinzen, wo man gewilderte Wölfe an Straßenkreuzungen aufhängt. "Dieser illegale Abschuss eines Wolfes ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verbrechen mit einem maximalen Strafrahmen von drei Jahren Gefängnis.", so Wolfsexperte Kurt Kotrschal. ( Mehr dazu lesen Sie in unserem wöchentlichen Wolfsblog Verdacht der Tierquälerei, Tötung eines besonders geschützten Tieres – die Polizei ermittelt laut mehreren Medienberichten bereits wegen mehrer Straftatbestände und Verwaltungsübertretungen gegen unbekannt. (mp)