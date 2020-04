Challenge! Kannst du DAS deinem Hund beibringen?

Klopapier-Buddy, Corona-Gruß -Challenge – Spaßige Hunde-Indoor-Challenges, damit es zu Hause nicht langweilig wird.

Viele Frauchen und Herrchen sind wegen der Corona-Pandemie derzeit zu Hause oder im Homeoffice. Das bringt viel Zeit mit dem Vierbeiner mit sich. Hundetrainerin Conny Sporrer von der Hundeschule Martin Rütter Dogs in Wien hat sich zwei spaßige Corona-Challenges ausgedacht.Auf Instagram zeigt die Hundetrainerin vor, wie es geht und fordert jeden und jede herzlich auf, zu schauen, ob er das seinem Hund beibringen kann.Unabhängig von den Challenges hat sich Hundetrainerin Conny Sporrer in Zeiten der Corona-Krise noch einen neuen Service für Frauchen und Herrchen einfallen lassen. Sie bietet ab sofort ihre Hilfe nun auch online an. Das Abo ist jederzeit kündbar.Prognose für Österreich von Vetmeduni-Vienna-Virologe Norbert Nowotny: "Die nächsten 4 bis 6 Wochen werden hart"