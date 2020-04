Corona wird uns "alle Jahre wieder" heimsuchen

Wann kommt ein Impfstoff? Sind Bäder gefährlich? Wie sieht "neue" Normalität in Österreich aus? 10 Fragen an Virologen Norbert Nowotny.

(Bild: heute.at) Kurve abflachen. Eine Epidemie beginnt wie ein Berg - sie steigt an, dann bildet sich ein Plateau, dann geht es wieder hinunter. Was jetzt weltweit mit unterschiedlichen Maßnahmen versucht wird, ist, dass die Höhe des Berges nicht zu hoch wird und die Epidemie flacher ausfällt. In Österreich hat das bisher sehr gut funktioniert.

(Bild: iStock) Händewaschen, Händewaschen, Händewaschen.JEDER und JEDE kann jetzt in den nächsten Monaten selbst etwas dazu beitragen, dass sich das Virus nicht so rasant verbreitet, so Nowotny. Hygienemaßnahmen, wie regelmäßiges Händewaschen mit Wasser und Seife, sind enorm wichtig.

(Bild: iStock) "Neue" Husten- und Nies-Etikette. Man soll bitte nicht in die Hand husten, sondern stattdessen in ein Taschentuch, welches man nach Gebrauch entsorgt. Danach gleich mit Seife die Hände waschen. Ist kein Taschentuch vorrätig, statt in die Hand in die Armbeuge husten oder niesen, damit man nicht sofort die nächste Türschnalle angreift?, informiert Virologe Nowotny.

(Bild: picturedesk.com/APA) Was hat Impfung mit Herdenimmunität zu tun? Das Prinzip der Herdenimmunität besagt dass etwa 60 % der Bevölkerung immun sein müssen damit kein größerer Krankheitsausbruch mehr erfolgen kann. Nach wie vor sind aber und 98-99 % der Österreichischen Bevölkerung nicht gegen das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) immun und daher für eine Infektion empfänglich. "Eine Herdenimmunität werden wir erst erreichen wenn gute Impfstoffe am Markt sind und die Bevölkerung sich auch impfen lässt", so Nowotny.

(Bild: iStock) Ist ein Schwimmbadbesuch in Zeiten von Corona gefährlich?Das Wasser übertragt die Viren nicht - die Menschen übertragen es, so Virologe Nowotony. "Der Sicherheitsabstand ist wichtig! Ansonsten sehe ich da kein Problem, weder im Schwimmbad noch im See."

(Bild: iStock) Wie sieht es mit Großveranstaltungen in Zeiten con Corona aus? "Wenn wir so vorbildlich weitermachen wie bisher, haben wir das Ärgste überstanden. Nur Großveranstaltungen jeglicher Art wird es bis in den Herbst hinein nicht geben. Dafür ist das Risiko noch zu groß. ", so Nowotny.