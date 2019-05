Dürfen Wölfe bald wieder abgeschossen werden?

Eine Stellungnahme des EuGH zur Wolfsjagd könnte Folgen für Wölfe in Niederösterreich haben. Der NÖ Jagdverband jubelt.

Abschuss von Wölfen legitim, um Hunde zu schützen?

Stellungnahme des EU-Generalanwalt sachlich fragwürdig

"Beschämend, dass der NÖ Jagdverband über diese sachlich fragwürdige Stellungnahme des EU-Generalanwalt jubelt, anstatt sich für konstruktive Lösungen sowohl für Artenschutz, als auch für die Menschen zu bemühen"

Töten von geschützten Wildtieren ohne objektive Gefährdung?

Der Wolf ist durch die EU geschützt (FFH, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie). Bedeutet, er darf nur in wenigen Ausnahmefällen legal abgeschossen werden. Zumindest bis jetzt. Eine Stellungnahme des Generalanwaltes des Europäischen Gerichtshofes könnte diese Ausnahmeregelungen vielleicht aufweichen.wie er prompt in einer Aussendung wissen lässt. "Heute" berichtete. Jäger fordern schon länger den Abschuss von Wölfen. Wolfsexperte Kurt Kotrschal kritisiert auf Nachfrage von "Heute" die Unsachlichkeit des EuGH-Generalanwaltes und die Freude des Jagdverbandes.Laut dem Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes soll die Bejagung in Ausnahmefällen a) möglich sein und b) nicht im Widerspruch zu den vorherrschenden Schutzbestimmungen (FFH) stehen.Um Hunde zu schützen, das allgemeine Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in Wolfsgebieten zu verbessern oder um Wilderei einzudämmen.Kurt Kotrschal weist im Gespräch mit "Heute" darauf hin, dass besagte Ausnahmen, nicht auf einer sachlichen Grundlage beruhen. Hunde seien vor Wölfen sicher, solange sie in der Nähe des Menschen bleiben. Denn:. Ausnahme: "Hunde können in Gebieten mit Wolfsrudel freilich gefährdet sein, wenn sie streunen, oder als Jagdhunde sehr weit weg von ihren Haltern agieren.", so Kurt Kotrschal auf Nachfrage von "Heute".Wie der Wolfsexperte berichtet, wurden in Deutschland bisher wenige "Problemwölfe" abgeschossen. Dabei handelte es sich um Tiere, die von Menschen angefüttert wurden und die Distanz/Scheu vor Menschen verloren und um Wölfe, die gelernt haben, Herdenschutzmaßnahmen zu umgehen."Abschussquoten, wie sie in einigen europäischen Ländern praktiziert werden, sind allerdings weder sinnvoll, noch durch die FFH-Richtlinie gedeckt", so Kotrschal.Kurt Kotrschal verweist auf Studien, "die zeigen, dass die Wilderei eher steigt, denn eingedämmt wird, wenn man den legalen Abschuss erlaubt", so Kotrschal. Besonders erstaunlich findet der Wolfsexperte, das Abschießen von Wölfen erlauben zu wollen, ohne jegliche, objektive Gefährdung – "bloß aufgrund der Stimmungslage der Leute". (mp)