So helfen Sie Vögeln, Igeln und Co durch den Sommer

Im Sommer werden natürliche Wasserstellen rar. Mit einem Trinkplatz am Balkon oder im Garten können Sie Tieren helfen, nicht zu verdursten.

So machen Sie einen Trinkplatz für Igel

Trinkplatz für Honigbienen, Schmetterlinge, Wespen, Marienkäfer und Co

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Trinkstelle für Vögel

"Regelmäßiges Wasserwechseln und Reinigen des Wassergefäßes sind Pflicht, damit sich die gute Tat nicht ins Gegenteil verkehrt."

Badestelle für Vögel in Busch-Nähe aufstellen

Sandbadeplatz für Singvögel

Vögel, Igel, Honigbienen oder Schmetterlinge haben eines gemeinsam – bei Sommerhitze bekommen sie ein ernsthaftes Problem. Natürliche Wasserstellen wie Lacken oder Gräber trocknen bei langer Hitze aus. Die Wasserstellen werden rar – ganz besonders in der Stadt – und die Tiere verdursten.Wer einen Balkon eine Terasse oder einen Garten hat kann Vögeln, Igeln und Co ganz einfach helfen.Klicken Sie sich durch.Dafür brauchen Sie nichts weiter als kochendes Wasser und eine Bürste. Wird die Wasserstelle nicht regelmäßig gereinigt, besteht schnell die Gefahr, dass Krankheiten übertragen werden.Stellen Sie eine flache Schale mit Wasser auf. Egal ob Blumentopf, Keramikschale oder was Sie sonst so haben. Beschweren sie die Schale bei Bedarf mit einem oder mehreren Steinen. Regelmäßig reinigen – fertig.Stellen Sie für Insekten wie Wespen, Honigbienen oder Marienkäfer eine flache Schale mit Wasser auf. Egal ob Blumentopf, Keramikschale oder was Sie sonst so haben."Da reicht ein Ast oder großer Stein, der aus dem Wasser ragt", informiert Biologe Dominik Linhard von Global 2000.sondern feuchte Erde. Da genügt es, ein paar erdige Stellen im Garten zu befeuchten. Das hilft übrigens auch Wildbienen. Sie trinken zwar nicht daraus, nisten jedoch in feuchter Erde, so Linhard – haben Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen.Vögel brauchen Wasserstellen nicht zur zum Trinken, sondern auch zum Baden bzw. Abkühlen. "Unsere gefiederten Freunde können nicht schwitzen, da sie keine Schweißdrüsen haben. Trotzdem müssen sie täglich Wasser aufnehmen. Vor allem Körnerfresser tun sich hier schwer", informiert die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich.Eine flache Keramikschüssel, ein einfacher Blumentopf-Untersetzer oder ein ausrangierter Suppenteller, gefüllt mit klarem Wasser, erfüllen den Zweck vollauf.Wasser regelmäßig wechseln und Schale reinigen, sonst können sich Krankheiten und Parasiten übertragen., warnt die Vogelschutzorganisation BirdLife.sollte die Tiefe zwischen 2,5 cm und 10 cm betragen. Zudem ist es wichtig, dass der Untergrund der Tränke rau ist, so dass die Vögel einen Halt haben und nicht rutschen, so BirdLife.Soll die Wasserstelle von den Vögeln gut angenommen werden, spielt der Standort eine große Rolle. Vögel nehmen eine Tränke nur an, wenn sie sich dort sicher fühlen.Vögel sind beim Baden sehr abgelenkt und werden zu leichter Beute für anschleichende Katzen. Nahegelegene Büsche und Bäume sind daher wichtig, damit sich die Vögel bei Bedrohung schnell verstecken können.Spatzen, Meisen und zahlreiche andere Singvögel nutzen auch gerne einen Sandbadeplatz, da Sand ihnen hilft, lästige Parasiten im Gefieder loszuwerden. An einem sonnigen Platz etwas Erde entfernen und in die so entstandene Mulde feinen Sand einfüllen oder ein Sandbad in einer flachen Schale einrichten. "Wichtig ist auch hier, regelmäßig alle paar Wochen den Sand austauschen, um Krankheitserreger zu vermeiden.", warnt BirdLife Österreich.(mp)