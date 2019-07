Die Liste Jetzt, Vier Pfoten und der VGT werfen der FPÖ "Augenauswischerei" vor. Was sie mache, sei Verrat an den Tieren und Wählern. Was steckt dahinter?

Am gestrigen Dienstag wurden im Parlament weitreichende Entscheidungen getroffen – das generelle Rauchverbot, die Mindestpension oder der Papamonat. Auch im Tierschutz hätte Österreich Geschichte schreiben können.Ein Verbot der betäubungslosen Ferkel-Kastration, ein Verbot des Kükenschredderns und ein Verbot von Vollspaltenböden bei Mastschweinen standen zur Abstimmung – alle drei abgelehnt.FPÖ und ÖVP stimmten dagegen, SPÖ und Neos dafür. Stattdessen brachte die FPÖ, die sich selbst gern als Tierschutz-Partei präsentiert, am gestrigen Dienstag zwei eigene Anträge im Parlament ein. "Pseudo-Anträge", wie die Liste Jetzt, Vier Pfoten und der VGT kritisieren., so Holzinger-Vogtenhuber, Tierschutzbeauftragte der Liste Jetzt.Die Liste Jetzt brachte am 12. Juni drei Fristsetzunganträge im Parlament ein. Fristsetzungsantrag bedeutet – bis zum vorgeschlagenen Termin muss darüber abgestimmt werden. Wird der Antrag angenommen, kommt es ein neues Gesetz zustande. "Heute" berichtete. "Die FPÖ verkauft Tierschutz und Wähler für dumm!", lautet die Kritik vom VGT und der Liste Jetzt.Die FPÖ brachte zwei sogenannte Entschließungsanträge ein. Ziel: Eine Verbesserung der Tiertransporte sowie ein Verbot des Kükenschredderns. "Eine Vorgehensweise, die man mit dem nötigen Hintergrundwissen nur als Verzögerungstaktik und Ablenkungsmanöver werten kann", so Holzinger-Vogtenhuber (Jetzt).lautet die Kritik.", schließt Holzinger-Vogtenhuber.Auf Nachfrage von "Heute", warum man die Tierschutz-Anträge der Liste Jetzt nicht unterstützt, heißt es von der FPÖ: "Uns ist wichtig, dass es hier eine nachhaltige Lösung gibt; dass alle zusammenkommen (Tierschützer, Landwirte) und es gemeinsam zu einer Lösung kommt. Es wäre nicht richtig ein Husch-Pfusch-Gesetz zu novellieren."Auf die Frage, ob der Entschließungsantrag nach den Neuwahlen nicht passé wäre, heißt es von der FPÖ "Das stimmt so nicht. Sollte der Antrag auslaufen, werden wir ihn erneuern. Wir bleiben auf dem Thema sicher drauf."Besonders interessant: Die FPÖ sprach sich noch 2017 bei den Vier Pfoten Wahlprüfsteinen zur Nationalratswahl für ein Ende der betäubungslosen Ferkelkastration aus. „Dass eine Partei, die sich in den letzten Monaten den Tierschutz explizit auf die Fahnen geheftet hat, dann gegen diesen Ausstieg stimmt, muss man als Verhöhnung der Wähler sehen – als Verhöhnung der Tiere sowieso", kritisiert Martina Pluda von Vier Pfoten.Auch Martin Balluch, Obmann des Vereins gegen Tierfabriken, kann die Vorgehensweise der FPÖ nicht fassen. „Unfassbar, dass dieselbe Partei 2006 großmächtig vom Verbot von Vollspaltenböden schwärmt und dasselbe Verbot 2019 verhindert", empört sich der Tierschützer., so Balluch abschließend.(mp)