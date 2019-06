Warum gräbt sich dieser Hirsch ein?

Sollten Sie jemals einen Hirsch in einer Erdhöhle sehen, wundern Sie sich nicht. Er hat dafür einen guten Grund.

Nicht nur Hirsche tun es, auch Rehe. Während der Brunft (Paarungszeit) graben sie sich Höhlen. Ziel: Sie legen sich hinein, um darin zu urinieren. Die Erdhöhlen sind so tief, dass nur noch der Kopf des Tieres herausragt.Dieses außergewöhnliche Ritual ist ein wahrlich seltener Anblick. Aufgenommen wurde das Foto im Knole Park bei Seven Oaks in Kent (England).Wenn Sie also das nächste Mal einen Hirsch sehen, der sich eingegraben hat, wissen Sie Bescheid. (mp)