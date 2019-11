Die tote Blauracke – und ihr ausgerissener Flügel

Was macht diese beiden Tier-Werke Dürers seit 500 Jahren so einzigartig? Albertina-Chefkurator Christof Metzger plaudert aus dem Kunst-Nähkästchen.

"Tote Blauracke" und "Flügel einer Blauracke"

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Ob 1500 oder 2019 - Albrecht Dürer ist ohne Zweifel ein Ausnahmekünstler. Er haucht seinen Zeichnungen Leben ein, wie kein Zweiter. Man kann seine (Tier-)Werke förmlich riechen und hören; will sie angreifen. Anlässlich der derzeitigen Dürer-Ausstellung in der Wiener Albertina gibt Chefkurator Christof Metzger spannende Einblicke in fünf der bekanntesten Tier-Werke von Albrecht Dürer. Den Anfang machte der berühmteste Hase der Welt, "der Feldhase" und die legendäre Kampfmaschine, das "Rhinocerus". Die heute stark gefährdete Blauracke war im 16. Jahrhundert noch ein weit verbreiteter Vogel. Er dient Albrecht Dürer als Motiv für zwei seiner bekanntesten Tier-Werke.Die "tote Blauracke" zeigt den Leichnam des Vogels (Video unten). "Der Flügel einer Blauracke" ist der Flügel dieser Blauracke. Diesen hat Albrecht Dürer dem toten Vogel vermutlich gewaltsam ausgerissen, wie Albertina-Chefkurator Metzger erzählt. (Video oben).