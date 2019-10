Eichhörnchen bunkert hunderte Nüsse in Motorraum

Auto und Eichhörnchen, das passt einfach nicht zusammen. Zu dieser Erkenntnis kamen auch Chris und Holly Persic, nachdem die Nager hunderte Nüsse in ihrem Wagen gebunkert hatten.

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Dieses Sprichwort trifft besonders auf einen der süßen Nager in Allegheny County im US-Bundesstaat Pennsylvania zu. Das Eichhörnchen hatte sich einen riesen Wintervorrat an Nüssen zusammengehamstert – und dafür scheinbar das ideale Versteck gefunden."Meine Ehefrau hatte mich angerufen und mir erklärt, dass ihr beim Autofahren ein brennenden Geruch in die Nase gestiegen ist und es auch komische Geräusche gemacht hat", schildert Chris Persic in einem Facebook-Beitrag, der seither international Schlagzeilen macht. Sein Tipp: Ein Blick unter die Motorhaube.Was Ehefrau Holly dort vorfand, damit hätte wohl wirklich niemand gerechnet: Ein Eichhörnchen hatte wohl an dem einen Wochenende, an dem der Wagen im Freien stand, ganze Arbeit geleistet. Der Motorraum war vollgestopft mit Walnüssen und kuscheligem Gras."Wir haben über 200 (keine Übertreibung) Walnüsse und Gras aus dem Motorraum entfernt", erinnert sich Persic und scherzt: "Irgendwo da draußen gibt es jetzt sicher eine wütende Eichhörnchen-Dame, die sich wundert, wo all ihre Nüsse hingekommen sind."