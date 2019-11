Fuchs chillt auf Terrasse in Wien-Liesing

Guck-guck! "Heute"-Leser Mario T. "ertappt" im 23. Bezirk einen Fuchs, der (nicht so unbemerkt wie er dachte) in einem Garten ein Nickerchen machen will.

Sind Füchse gefährlich?

Wildtiere in der Stadt - schick uns ein Foto

Ein Nickerchen hier, etwas Putzen da und ein neugierig-skeptischer Blick in die Kamera. Dieser Fuchs wurde auf "frischer Tat" beim Chillen in einem Garten in Wien-Liesing ertappt."Heute"-Leser Mario T. freute der tierische Besuch – und teilt das Erlebnis mit der "Heute"-Community.Gesehen in der Scheffeneggergasse in Wien-Liesing. (23. Bezirk) Wir danken für das Video und die Fotos.Von Füchsen geht keine große Gefahr aus. Sie sind schüchtern und flüchten eher, als dass sie zur Attacke schreiten.Die größte Gefahrenquellen sind Tollwut und Bandwürmer, genauer gesagt kleine Fuchsbandwürmer, die Füchse über ihren Kot ausscheiden.Allerdings gilt Österreich seit 2008 als tollwutfrei und