Koala-Mama beschützt Baby vor Buschfeuer

Ihr Rücken und ihre Ohren sind verbrannt, dennoch lässt die Koalabärin ihr Baby nicht los! Beide Koalas sind nun in Sicherheit und werden versorgt.

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Happy End für eine Koala-Mutter und ihr Junges! Fast 1.000 Feuerwehrleute sind in den Bundesstaaten Queensland und New South Wales im Einsatz, um die seit Freitag lodernden, fast 100 Brände zu bekämpfen. Besonders betroffen ist der Süden von Queensland - und genau von dort stammt ein Foto, das gerade um die Welt geht (siehe im Video). "Heute" berichtete. Die Feuerwehr konnte die Koalabärin mitsamt Baby retten. Die beiden werden nun in der Wildtierstation "RSPCA Queensland" versorgt und sind laut Medien auf dem Weg der Besserung.