Kalifornien verbietet Verkauf von echtem Pelz

Kalifornien will als erster US-Staat Verkauf und Herstellung von neuen Pelzwaren verbieten. Second-Hand-Pelz ausgenommen.

"Kalifornien übernimmt die Führung, wenn es um Tierschutz geht"

Kalifornien erster US-Staat mit Pelz-Verkaufsverbot

Verbot von Wildtieren im Zirkus, Luchs geschützt

Die US-Metropole Los Angeles hat es 2018 vorgemacht. Jetzt zieht der US-Staat Kalifornien nach und verbietet nicht nur die Herstellung sondern auch den Verkauf von Pelzwaren. Außerdem verbietet Kalifornien eine Reihe weiterer Tierschutz-relevanter Maßnahmen, wie das Verbot von Wildtieren im Zirkus., heißt es in einer Mitteilung des Kalifornischen Gouverneurs Gavon Newsom (Demokrat).Als erster US-Staat will Kalifornien den Verkauf neuer Pelzprodukte verbieten. Second-Hand-Geschäfte mit Pelzmode aus zweiter Hand sind von den Gesetz ausgenommen. Gouverneur Gavin Newsom unterzeichnete vergangenen Samstag ein entsprechendes Gesetz. Das Verbot soll 2023 in Kraft treten, damit Geschäfte genug Zeit haben, ihr Inventar zu verkaufen und sich umzustellen.Das Gesetz beinhaltet noch weitere Tierschutz-relevante Änderungen. Kalifornien verbietet auch den Einsatz von Wildtieren wie Bären, Tiger, Affen oder Elefanten in Zirkussen. Domestizierte Tiere wie Hunde, Katzen und Pferde dürfen allerdings weiterhin auftreten.Außerdem wurde der Luchs auf die Liste der geschützten Tierarten gesetzt. Damit dürfen die bedrohten Großkatzen nicht mehr gejagt werden. Bei Verstößen sollen hohe Geldstrafe drohen.