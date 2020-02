Ganz gemütlich spaziert dieses Nilpferd durch ein Dorf. Es lässt sich weder von Autos an der Tankstelle, noch von filmenden Zweibeinern stressen.

Handybilder aus Südafrika zeigen ein sehr entspanntes Nilfpferd auf Sightseeing-Tour im Dorf Saint Lucia (Südafrika). Unbeeindruckt von den filmenden Zweibeinern spaziert das Nilpferd durch das Dorf. Es besucht auch kurz die örtliche Tankstelle.Aber wie kommt der Dickhäuter in das südafrikanische Dorf? Die Ortschaft liegt genau neben einem Feuchtreservat, in dem die Dickhäuter leben. Für die Dorf-Bewohner ist so ein Nilpferd an der Tankstelle also nicht ganz so ungewöhnlich wie bei uns.