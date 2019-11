Leiden Pferde unter Stress und Lärm in der City?

Das ist die zweite von elf Fragen unserer "HeuteTierisch"-Videoreihe zum Thema Fiaker. Hier die Antworten von einer Tierschützerin, einer Fiaker-Fahrerin und zwei Tierärzten.

Frage zwei: Leiden Pferde unter Stress und Lärm in der Wiener City?

Vorstellung: Experten im Interview

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Vier Experten, vier Meinungen – das ist das Motto dieser "HeuteTierisch"-Videoreihe. Sie ist der Versuch, zu zeigen, wie groß das Spektrum an Meinungen zum Thema Fiaker ist."HeuteTierisch" hat einer Fiaker-Fahrerin, einer Tierschützerin und zwei Veterinärmedizinern elf Fragen zum Thema Fiaker gestellt, über die jedes Jahr aufs Neue diskutiert wird. Die Antworten überraschen stellenweise und könnten nicht unterschiedlicher ausfallen.Die Antworten findest du im Video (oben).Geschäftsführerin Fiaker-Betrieb in Wien (Firma C.U. Fiakerbetriebs GmbH)Sprecherin der Fiaker in der Wirtschaftskammer WienTierärztinBetreut Fiaker-BetriebeKampagnenleiterin bei Vier Pfoten(Amts-)Tierarzt im Ruhestand, Autor, Tierschützer