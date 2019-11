Dank Spenden bekommt Hündin Kira bald Hüft-OP

Spenden-Aufruf für Kira! "Wenn es so weitergeht wie bisher", kann die nicht einmal ein Jahr alte Hündin Kira sich zu Weihnachten schmerzfrei bewegen.

"Die Online-Spenden entwickeln sich gerade überdurchschnittlich, vielen Dank!"





Spenden-Aufruf für Hündin Kira

"Wir hoffen auf einen OP-Termin Mitte Dezember. Dann könnte Kira zu Weihnachten schmerzfrei vor Freude springen!"

Der Tierschutzhof Pfotenhilfe (Lochen, Grenzregion OÖ/Salzburg) freut sich. Der Spendenaufruf für Kira scheint erfolgreich. "Wenn es so weitergeht" habe man genug Geld zusammen, um Kira im Mitte Dezember operieren zu lassen. Die künstliche Hüfte wurde auch schon bestellt., freut sich Pfotenhilfe-Chef Jürgen Stadler.Vor nicht ganz einer Woche wandte sich der ehrenamtliche Tierschutzverein mit der Bitte um Spenden an die Öffentlichkeit. Eine ihrer Schützlinge, die noch nicht einmal ein Jahr alte Labrador-Mischlingshündin Kira, müsse dringend operiert werden, da sie mit einer Hüft-Fehlstellung auf die Welt kam und sich kaum schmerzfrei bewegen kann. Die Operation ist jedoch zu teuer für den Tierschutzverein. "Heute" berichtete. Die Teilnahme an Kiras Geschichte ist groß – auch in der "Heute"-Community. Tierfreunde spenden und spendeten für Kira. Wenn es mit der Unterstützung so weitergeht wie in der letzten Woche, sieht Kira einer schmerzfreien Zukunft entgegen., so Stadler.In Kiras Fall kann bei beiden Hüften eine Operationsmethode namens "Press fit" angewendet werden, wie Stadler informiert. Zur Genesung wird Kira neben viel Ruhe, Medikamente und regelmäßige Bewegungstherapie benötigen.