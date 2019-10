Hündin vor Wiener Café im 2. Bezirk verschwunden

Martha (57) aus Wien ist verzweifelt. Seit einer Woche fehlt von Hündin Coco jede Spur. Sie hofft, die Hundedame mithilfe von "Heute" wieder zu finden.

Seit vergangenem Montag (30.9.) gilt die 9 Jahre alte Hündin Coco aus Wien als vermisst. Vor dem Lokal "Cafe Wiener Melange" in der Rotensterngasse 37 Ecke Praterstraße 47 (2. Bezirk) verschwand die Hundedame. Coco ist sozusagen die Lokal-Hündin des Cafés. Gäste kennen und lieben die Hundedame, erzählt Lokalbesitzerin Cvija Wittmann. Sie ist die Schwägerin von Frauchen Martha (57) und ebenfalls voller Sorge um die Hündin. "Sie ist unser Familienhund, spekuliert Frauchen Martha T..Oft kämen Martha und Coco in das Café, wie die Frühpensionistin im Gespräch mit "Heute" erzählt. Die Hundedame kenne sich hier bestens aus, brauche auch keine Leine. Wie immer ging Coco vor das Lokal um ihr Geschäft zu verrichten. "Das macht sie immer so, seit neun Jahren. Die Tür vom Lokal ist offen", erzählt Frühpensionistin Martha T..Diesmal kam die Hundedame von ihrer Gassirunde jedoch nicht mehr zurück. Das war zwischen 15 und 16 Uhr, so die Wienerin. Weggelaufen sei Coco bisher noch nie, so die Hundemama völlig aufgelöst., anders kann sich die Hundemama Cocos Verschwinden nicht erklären. Auch Café-Besitzerin Wittmann und ihr Sohn Nik T. sind sich sicher, dass die Hündin gestohlen wurde, wie Wittmann im Gespräch mit "Heute" erzählt. Ihr Sohn Nik T. habe auch schon einen Suchaufruf auf Facebook gestartet.Coco ist neun Jahre alt und gechippt. Kastriert ist sie nicht. Sie trug am Tag ihres Verschwindens ein buntes Halbsband (gelb, rot, blau) mit einem kleinen, goldenen Glöckchen dran. Leine hatte sie keine.Hundemama Martha und Lokalbesitzerin Cvija Wittman haben bisher Zettel ausgehängt und die Tierschutzvereine der Stadt durchgerufen – ohne Erfolg. Darum hoffen sie nun mithilfe der "Heute"-Community ihre Coco wiederzufinden. Lokal-Besitzerin Wittmann setzt auch einen Finderlohn aus. Sachdienliche und ernstgemeinte Hinweise bitte direkt an: 068181149017., so die 57-jährige Wienerin.