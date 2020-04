Auch Frettchen können sich mit Corona infizieren

Wie eine Studie zeigt, stecken sich Frettchen ganz leicht mit Sars-CoV-2 an. Anders als der Mensch sterben sie aber nicht daran.

Frettchen offenbar leicht mit Corona anzustecken

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Hunde eher nicht, Katzen unter Labor-Bedingungen

Können sich Enten, Schweine oder Hühnern anstecken?

Lies hier mehr zum Thema

Eine veröffentlichte aber noch ungeprüfte Studie aus China geht derzeit um die Welt. Forscher untersuchten, ob Sars-CoV-2, das ja ursprünglich von Fledermäusen stammt , und sich seither rasant von Mensch zu Mensch verbreitet, sich auch auf andere Tierarten übertragen lässt.Tierische Einzelfälle hat es seit Ausbruch der Pandemie immer wieder gegeben, wie einen Hund in Hongkong , eine Katze in Belgien oder einen infizierten Zoo-Tiger, der wohl von einem Pfleger angesteckt wurde.Chinesische Wissenschaftler untersuchten nun verschiedene Tierarten. Zum einen Haustiere, also Tiere, mit denen Menschen in einem Haushalt leben, wie Katzen und Hunde. Sie untersuchten Tiere, die von Menschen gegessen werden, wie Schweine, Rinder oder Hühner. Und sie untersuchten Wildtiere wie Frettchen.Frettchen sollen sich laut Studie sehr leicht mit den neuartigen Coronavirus anstecken. Doch im Gegensatz zu uns Menschen, erkrankten die infizierten Frettchen weder schwer, noch starben sie daran. "Frettchen könnten daher als Modelltiere für Impf- und Wirkstoffstudien fungieren, wie dies bereits bei Influenzaanalysen gemacht werde", werden die Studien-Autoren im Wissenschaftsmagazin "Spektrum" zitiert.Hunde hingegen scheinen wenig empfänglich für das neuartige Coronavirus zu sein. "Von fünf absichtlich infizierten Tieren, schieden nur zwei Viren-RNA mit dem Kot aus, in keinem konnten jedoch sich replizierende Viren nachgewiesen werden.", zitiert "Spektrum". Der Hund in Hongkong schien ebenfalls nicht infiziert, sondern nur kontaminiert gewesen zu sein. Frauchen hatte das Virus. Katzen sollen sich laut der Studie mit dem neuartigen Coronavirus infizieren können. Allerdings nicht durch Anhusten oder Körpernähe, sondern durch gezielte Injektion in die Nase. Die Methode wird von anderen Wissenschaftlern kritisiert. Es gibt zudem keinen Hinweis darauf, dass Katzen Covid-19 an Menschen übertragen können.Ebenfalls untersucht wurden landwirtschaftlich genutzte Tiere wie Schweine, Enten oder Hühner. Auch sie scheinen sich nicht mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken. Sie reagierten ähnlich wie Hunde, so gut wie gar nicht. Stand heute (9. April 2020) scheiden diese Tiere also als Träger des Virus aus.Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) glaubt nicht, dass Haustiere bei der Übertragung von Corona eine Rolle spielen. "Aber wir denken, dass sie durch eine infizierte Person infiziert werden könnten", wird die WHO-Epidemiologin Maria Van Kerkhove auf "Spektrum" zitiert.Prognose für Österreich von Vetmeduni-Vienna-Virologe Norbert Nowotny: "Die nächsten 4 bis 6 Wochen werden hart"