EuGH-Urteil: Wann darf man Wölfe abschießen?

...und wann nicht? Nach diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofes hofft Kurt Kotrschal, dass die heimische Debatte um den Wolf endlich sachlicher wird.

Ich hoffe, dass die heimischen Debatten und der Umgang mit dem Wolf nun sachlicher werden.





Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Wann ist "günstiger Erhaltungszustand" gegeben - und wann nicht?

1. Wenn...

2. Wenn... Wenn...

Herdenschutz statt Abschuss

Es ist also nicht erlaubt, Wildtiere deswegen abzuschießen, weil etwa Leuten Angst vor ihnen haben, oder weil sie das Wirtschaften schwieriger machen.





Die Finnische Regierung wollte es genau wissen: Sie fragte beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) an, ob es rechtlich möglich ist, Wölfe abzuschießen, um die Leute zu beruhigen und einfacher Landwirtschaft treiben zu können. Die Antwort an Finnland ist ein bahnbrechendes Urteil des Europäischen Gerichtshofes für den Wolf und für andere Wildtiere!Das Urteil des EuGH vom 10. Oktober 2019 war eindeutig: Es gilt die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Die verlangt, dass in allen Ländern der EU Wildtiere so lange streng geschützt werden müssen, bis ein „günstiger Erhaltungszustand" erreicht ist. Der EuGH stellt weiters in seinem Originaltext fest, wann der Erhaltungszustand einer Art als „günstig" betrachtet werden kann und wann nicht.aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird (also es genügend sich vermehrende Tiere gibt), unddas natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird, ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern."Es gilt auch nicht das Argument, dass es schwierig sei, Schafe und Rinder in den Alpen vor Wölfen zu schützen, weswegen man dort eine „wolfsfreie" Zone brauche. Das Urteil unterstreicht damit, dass am Herdenschutz kein Weg vorbeiführt.Bereits heute darf man im Einklang mit der FFH-Richtlinie Wölfe entnehmen, wenn sie trotz Herdenschutz in nennenswertem Ausmaß Weidetiere reißen, oder wenn sie die Distanz zum Menschen verlieren. Die vom EuGH getroffene Entscheidung gilt natürlich nicht nur für Finnland, sondern für die gesamte EU, daher auch für Österreich. Und sie gilt nicht nur für den Wolf, sondern auch für alle anderen Wildtiere, etwa Bär, Luchs, Fischotter oder Biber.