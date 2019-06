Fenster gekippt – Katze bleibt stecken und stirbt

Gekippte Fenster können für Katzen schnell zur Todesfalle werden. Dies lernte ein Mann aus Graz vergangene Woche schmerzlich bei seiner neuen Katze.

"Als wir ankamen war die Katze bereits tot. Die Totenstarre hatte schon eingesetzt."

Katzenbesitzer geschockt





"Das passiert leider immer wieder. Auch wenn man, wie in diesem Fall ein Fliegengitter hat, kann ein gekipptes Fenster für Katzen zur Todesfalle werden"

Dritter Fall in wenigen Wochen

Darum ist ein gekipptes Fenster für Katzen so gefährlich

Die Katze kann langsam ersticken, ihre Gedärme werden zusammengedrückt oder sie kann sich das Genick brechen. Das ist kein schöner Tod"

Die Katze war erst zwei Tage bei ihm. Dann hüpfte sie aufs Fenster und versuchte wohl hinauszuklettern. Den Versuch bezahlte die Mieze mit ihrem Leben., so Colleen Preinsack vom ehrenamtlichen Tierschutzverein "Aktiver Tierschutz Steiermark - Tierschutzhaus Arche Noah", im Gespräch mit "Heute". Sie wurde zu Hilfe gerufen, konnt aber leider nichts mehr machen.Ein Passant soll die Katze im Fensterspalt hängen gesehen und die Tierrettung "Aktiver Tierschutz Steiermark" gerufen haben. Colleen Preinsack kam so schnell sie konnte ud klopfte solange an die Haustüre, bis ihr der Katzenbesitzer öffnete.Er war offenbar eingeschlafen. Die Nachricht, dass seine Katze im Fenster hänge, ein Schock für ihn. "Er hat die Katze fassungslos im Arm gehalten", so Preinsack. Als die Tierschützerin die Katze fand, war sie leider schon tot., warnt die Tierschützerin.Preinsack erzählt im Gespräch mit "Heute", dass es in letzter Zeit häufiger zu solchen Vorfällen gekommen sei. "Das war der dritte Fall in wenigen Wochen."Eine Katze, die in einem Fensterspalt feststeckt, wird versuchen sich von selbst wieder zu befreien, erklärt Peinsack. Die damit einhergehenden Bewegungen führen aber meist dazu, dass sie nur noch tiefer sinkt.Das kann tödliche Folgen haben., so Preinsack.Der "Aktive Tierschutz Steiermark" ist ein ehrenamtlicher Tierschutzverein. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter gehen an Schulen und klären über Tierschutz auf, bietet einen 24 Stunden-Notdienst an, retten Tiere in der ganzen Steiermark und betreiben das Tierschutzhaus Arche Noah.erzählt Preinsack. "Wir haben nur ein Fahrzeug für die gesamte Steiermark", erzählt die Tierschützerin. Der Verein finanziert sich ausschließlich durch Spenden.(mp)