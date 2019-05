Soldat rettet Welpen aus zerbombtem Haus in Syrien

Das ist Berrie vor einem Jahr. Er liegt in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes in Rakka. An diesem Tag veränderte sich sein Leben komplett.

Welpe durfte nicht ausreisen

Anfang 2018 war Soldat Sean Laidlaw (30) für vier Monate in Syrien als Bombenenexperte stationiert. In den Trümmern eines zerbombten Gebäudes in Rakka entdeckte er eines Tages einen Welpen.Auf sich alleine gestellt wären die Tage des Hundebabys wohl gezählt gewesen. Doch der Bombenexperte rettet den Vierbeiner und verliebte sich in ihn. "Er hat mir viel gegeben in der Zeit", sagt Sean heute.Als Seans Einsatz nach vier Monaten beendet war, flog der 30-Jährige zurück in seine Heimat England. Der gerettete Welpe Barrie durfte jedoch nicht mit.In England angekommen, setzte der Bombemexperte alle Hebel in Bewegung, um den Vierbeiner aus Syrien rauszubekommen. Nach sieben Monaten und einer langen Reise mit Quarantänestopps, kann er den Vierbeiner endlich wieder in seine Arme schließen. Die Beiden sind heute unzertrennlich. (ap)