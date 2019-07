Trocken- oder Nassfutter; Was ist besser für Hunde?

Ivans Hunde sind sich beim Futter nicht einig. Sie liebt Trockenfutter. Er Nassfutter. Dr. Carina Kriegl erklärt die Unterschiede, Vorteile und Nachteile.

Frage von Ivan

Die Antwort

Dr. Carina Kriegl

Tierärztin, Hundetrainerin

Web: www.tier-med.at

Web: www.tierisch-gsund.at Tierärztin, Hundetrainerin

Unterschiede zwischen Nass- und Trockenfutter

Auf die Inhaltsstoffe kommt es an

Durchfall kann auch andere Ursache haben als Nassfutter

Auch Mischen ist eine Möglichkeit

Die Frage wurde beantwortet von Tierärztin und Hundetrainerin Dr. Carina Kriegl

Ich habe eine dreijährige Chihuahua-Hündin, Sissi, und seit ein paar Wochen auch einen Mischling aus Serbien „Joey". Sissi hat bisher immer Trockenfutter bekommen. Gab keine Probleme. Joey schaut das Trockenfutter jedoch nicht mal an. Egal welche Sorte.Darum habe ich es mal mit Nassfutter probiert. Schmeckt ihm sehr gut, aber davon bekommt er Durchfall. Sissi wiederum schaut das Nassfutter nicht an. Was soll ich tun? Was ist besser, Nass- oder Trockenfutter? Würde beide gerne mit demselben füttern.Das kann nicht mit einer kurzen Erläuterung beantwortet werden. Denn es gibt viele Aspekte um Hunde- oder Katzenfutter zu bewerten. Einerseits gilt es die Darreichungsform des Futters zu beurteilen, andererseits die Inhaltsstoffe bzw. die Zusammensetzung.Feuchtfutter („Dosenfutter", heute auch in Schalen oder Beuteln) enthält ca. 80% Feuchtigkeit. Dadurch nimmt das Tier viel Flüssigkeit zu sich, muss aber auch eine viel größere Menge fressen, um seinen Bedarf an Nährstoffen zu decken. Feuchtfutter ist in der Regel eiweißreicher, während Trockenfutter mehr Kohlenhydrate enthält.Trockenfutter hat nur ca. 10% Feuchtigkeit und ist daher konzentrierter, so dass Ihr Tier eine viel geringere Futtermenge braucht, allerdings die Flüssigkeit in Form von Wasser zu sich nehmen sollte. Trockenfutter wird wegen der niedrigeren Futtermenge, der einfacheren Lagerung, des Transportes im Urlaub etc. von vielen Besitzern als praktischer empfunden.Hunde können mit Trocken- und Feuchtfutter gleich gut ernährt werden, vorausgesetzt die Zusammensetzung ist ideal für den jeweiligen Vierbeiner. So spielen bei beiden Varianten die Inhaltsstoffe die wesentliche Rolle, weshalb man sich damit intensiv auseinandersetzen sollte.Ebenso sind Umstellung und Eingewöhnung in eine neue Umgebung von großer Bedeutung. Der Stress, die Belastung durch den Transport, die neue Umgebung bei Welpen oder Hunden aus zweiter Hand können sich negativ auf die Verdauung auswirken., sondern auf die Zusammensetzung bzw. einzelne Inhaltsstoffe. Oder es liegen diverse Mängel, ein Endoparasitenbefall oder Imbalancen in der Darmflora vor, die zu derartigen Durchfällen, Blähungen etc. führen können.oder hatten mit einem Parasitenbefall zu kämpfen. Daher neigen sie vermehrt zu Empfindlichkeiten bei der Verdauung. Dieser Sache sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Tierarzt auf den Grund gehen.Zu guter Letzt spielen natürlich die persönlichen Vorlieben des Hundes eine große Rolle und die Gewöhnung an ein bestimmtes Futter oder die Darreichungsform.Es ist auch nicht zwingend notwendig, ausschließlich bei einer Darreichungsform zu bleiben. Sie können das Futter nach Ihren und den Vorlieben und der Verträglichkeit Ihres Hundes auswählen. Auch eine Kombination von Feucht- und Trockenfutter ist möglich.Die Grundlage ihrer Arbeit ist es Körper, Geist und Seele als Ganzes zu betrachten. Nach Beendigung des Studiums der Veterinärmedizin in Wien, folgten weitere Ausbildungen, u. a. die Ausbildungen zur Veterinärchiropraktikerin bei der IAVC oder zur Hundetrainerin und Verhaltensberaterin im ersten internationalen Lehrgang des HUNDE-FORUM (Referenten wie Turid Ruugas, Sheila Harper, Ann Lill Kvam etc.)Durch die Symbiose tierärztliche Tätigkeit und Hundetraining wurde ihr spezieller ganzheitlicher Ansatz mit den Schwerpunkten Bewegungsapparat, Ernährung und Hormone geprägt. Neben der ganzheitlich orientierten Tierarztpraxis hält sie seit vielen Jahren Workshops und Seminare für Hundefachleute und interessierte Hundehaltende und fungiert als Referentin bei Hundetrainerlehrgängen.(mp)