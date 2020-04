Hirsche spazieren durch menschenleeres Paris

Quarantäne-Tag 27 in Paris! Keine Touristen, leere Straßen und zwei Hirsche, die ungestört durch die Stadt der Liebe spazieren.

Das könnte dich auch interessieren

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Weit und breit kaum Menschen auf den Straßen in Paris. Weder Touristen, die sich vor dem Eiffelturm fotografieren oder Croissant essen wollen, noch Einheimische, die in die Arbeit hetzen. Seit mittlerweile 27 Tagen herrscht in Frankreich nun eine strikte Ausgangssperre wegen der Coronavirus-Pandemie.Die Hirsche freuts, wie man sieht. Zwei Paarhufer spazieren entspannt und ungestört durch die Stadt der Liebe. So leer haben die Wildtiere Paris vermutlich noch nie gesehen.Prognose für Österreich von Vetmeduni-Vienna-Virologe Norbert Nowotny: "Die nächsten 4 bis 6 Wochen werden hart"