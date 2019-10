Werbespot löst Shitstorm unter Bauern aus

Der neue TV-Spot von Katjes kritisiert die Milchindustrie offen als Tierquälerei. Etliche Konsumenten jubeln. Bauern sind empört!

Kühe als Milchmaschinen

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



"Jedes Leben ins wertvoll...und Kühe sind keine Milchmaschinen. Auch nicht für Schokolade"

Bauernbund legte Beschwerde beim Werberat ein

„In dem Fernsehspot werden Kühe als "Milchmaschinen" bezeichnet und Tierhaltern die Ausbeutung ihrer Kühe unterstellt. Das ist diskriminierend und ungerechtfertigt."

Positive Kommentare:

Negative Kommentare:

Milch = Tierquälerei oder Bauernhof-Idylle?

Der neue 15-sekündige TV-Spot des Süßwarenherstellers Katjes sorgt bereits kurz nach Veröffentlichung für Empörung und Aufregung im Netz – vor allem Landwirte fühlen sich auf den Schlips getreten. Statt Kühe, die fröhlich auf der Alm grasen, zeigt Katjes nämlich animierte Kühe, die im Dunkeln als lebendige "Milchmaschinen" missbraucht werden.Katjes stellt seit Jahren vegetarische und vegane Süßigkeiten her. Mit der neuen Kampagne "jedeslebenzählt startet die Firma eine Veggie-Offensive.Der Werbespot läuft auf aallen sozialen MEdien der Süßigkeitenfirma und auch reichweitenstark im TV. Beworben wird die neue vegane Schokolade von Katjes, die aus Hafermilch hergestellt wird. Der Clip suggeriert, dass Milch Tierquälerei bedeutet und Kühe alles andere als ein idyllisches Bauernhof-Leben führen, wie man es aus Heimatfilmen oder Milch-Werbesports üblicherweise kennt. Illustriert wurde der Clip von Gerald Scarfe - bekannt für sein Design des Pink-Floyd-Albumcovers „The Wall"., so die Botschaft. „Zum Glück gibt es jetzt Chocjes - die vegane Schokolade von Katjes. Statt Kuhmilch, Haferdrink. Cool ohne Kuh", endet der Clip.Auf der Katjes-Facebookseite wird der Clip rege diskutiert. Etliche User/Konsumenten gratulieren Katjes im Netz zu dem Spot.Milchbauern hingegen sind not amused und reagieren im Netz empört. Das Landwirtschafts-Nachrichtenportal "agrar heute" berichtet über den Clip mit dem Titel „Katjes-Werbespot stellt Milchviehhaltung als Tierquälerei dar" und erzählt von empörten Reaktionen von Bauern im Netz. Der Bayerische Bauernverband (BBV) hat beim Deutschen Werberat bereits Beschwerde eingereicht. Die Begründung:, so der BBV.„Den Tierhaltern fällt nichts besseres ein als auf berechtigte Kritik mit organisierten Shitstorms zu reagieren. Danke, Katjes, für das Produkt (kaufe ich) und den Spot (verbreite ich)!"„DANKE. Jedes Leben ist wertvoll"Danke! Wahrheit und Mut und Schokolade - so soll es sein! ❤✌😎"Danke Katjes💚👍 Nun läuft die Agrar und Tierquallobby erstmal krass Sturm 😀Macht weiter so!""Daaanke! Bitte lasst euch nicht einschüchtern! Weiter so!""Einfach nur klasse - wieder ein Konzern der es erkannt hat und den Mut hat, den richtigen Weg einzuschlagen❗Danke Katjes - macht GENAU SO weiter""Endlich sagt es mal jemand! Lasst euch nicht von den Kommis von DBV und Co. einschüchtern. Da hat offenbar jemand Angst, dass sein jahrelang auf Lügen aufgebautes gutes Image Schaden nimmt ;) Die Milch macht's eben nicht!"Auf der Katjes-Facebookseite tummeln sich neben viel Zustimmung auch empörte Kommentare. Kritisiert wird, neben der Unterstellung dass das alles gelogen ist auch, dass Katjes kein rein veganes Unternehmen ist sondern auch teilweise vegetarisch produziert, also Milch verwendet und Tochteruntenehmern wie "Treets" voll auf Schokolade setzen."Ich seid doch alle "krank" im Kopf bei Katjes. Das ist ja regelrechter Krieg gegen die Milchbauern. Hoffentlich kommt ihr mit dieser Werbekampagne vor das Presse-/Werbegericht.""Nie wieder Katjes 😡 das ist hetze gegen unsere Landwirte""Milch verteufeln aber mit der 100%igen Tochter Treets komplett auf Schokolade setzen, das macht euch wirlich sehr glaubwürdig Katjes! "Eine Facebook-Userin schrieb in der Gruppe „Professionelle Landwirtschaft": „Der Spot ist das allerletzte, einen ganzen Berufstand denunzieren nur um sein Produkt zu bewerben", heißt es."Ein anderer schrieb: „Eine absolute Frechheit die gesamte Landwirtschaft so darzustellen! Wir sind keine Verbrecher und erst recht keine Tierquäler! Denkt immer dran: Wir machen euch satt!"Die große Mehrheit der Rinder in Österreich, 95% der Kühe aus kommerzieller Haltung, leben ihr Leben lang in Anbindehaltung mit Ketten, Seilen oder Halsbändern – nicht auf einer Weide. Zudem müssen Milchkühe immer mehr Leistung erbringen. Dafür werden sie künstlich befruchtet. Nach rund neun Monaten Tragzeit, wir da Kalb kurz nach der Geburt weggenommen und in Einzelbuchten gehalten. Tierschützer berichten immer wieder davon, dass Mutterkühe tagelang nach ihren Kälbern rufen. Eine Kuh könnte rund 20 Jahre alt werden. Milchkühe werden nach sechs Jahren geschlachtet.