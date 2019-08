Gelsenplage in Österreich endlich überstanden?

War es das mit den Gelsen? Stehen die Blutsauger wirklich auf süßes Blut? Was schützt am besten gegen Stiche? "Heute" hat an der Vetmeduni Wien nachgefragt.

Wie entstand die Gelsenplage?

Wo sind Gelsen in Österreich am meisten verbreitet?

Wie lange geht die Plage in Österreich noch?

Werden Gelsen von süßem Blut angezogen?

Stechen Gelsen nur bei Dämmerung?

Wie kann man sich am besten gegen Gelsen schützen?

Was machen Gelsen im Winter?

Wie verbreiten Gelsen Viren?

Im Juli hatten wir "so viele Gelsen in Wien wie in den vergangenen Jahren nicht mehr", sagt Norbert Nowotny, Leiter des Instituts für Virologie an der Vetmeduni Vienna.War es das jetzt mit den Gelsen? Wie lange dauert die Plage noch? Werden die blutsaugenden Tierchen wirklich von süßem Blut angelockt? Norbert Nowotny im "HeuteTierisch"-Gelsen-Interview.Die Sache ist Folgende: Wir hatten einen sehr nassen Mai. Unmittelbar nachdem es geregnet hatte, wurde es sehr warm. Die Kombination ist perfekt für die Gelsenvermehrung.Zu den Hot Spots zählen, unabhängig von der Plage, die March-Thaya-Auen und Donau-Auen. Die haben jedes Jahr das Problem. Ansonsten findet man Gelsen dort, wo Gewässer sind, vor allem stehende. In Stehgewässern schlüpfen die Babys. Gelsen verbreiten sich nicht groß in die Breite. Eine Gelse fliegt maximal 100 Meter weit von ihrer Brutstätte (mit Wind eventuell 200-300 Meter).Das kann man so nicht sagen, da spielen mehrere Faktoren mit. Vor allem das Wetter. Zum Nachrechnen: Eine Gelse legt circa 200-300 Eier. Vom Ei bis zur erwachsenen Gelse dauert es rund 20 Tage. Weibliche Gelsen leben im Schnitt sechs Wochen, die männlichen nur 10 Tage. Die Männchen stechen auch nicht.Bis Anfang Juli war die Gelsenplage also sicher, jetzt hängt es von den Witterungsbedingungen ab. Unter 25 Grad gibt es keine Vemehrung, darüber schon. Es ist also nicht sicher, dass die Gelsenplage bis Mitte Oktober erhalten bleibt, aber sehr wahrscheinlich.Nein, natürlich nicht. Aber es ist schon so, dass manche Menschen mehr befallen werden als andere. Das hat vermutlich mit Stoffen im Schweiß zu tun und/oder Kohlenstoffdioxid-Ausdünstung (Atemluft) zu tun. Sicher ist man sich da aber noch nicht.Die gemeine Hausgelse (Culex) gibt es schon ewig in Europa und sie hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Diese sticht bei Dämmerung und nachts – und zwar nur die Weibchen.Seit ein paar Jahren haben wir auch eine neue, exotische Gelsenart. Sie kam von der Südsteiermark und breitet sich in ganz Österreich aus. Sie heißt "Asiatische Buschmücke" und verdrängt zum Teil heimische Arten. Diese Gelsenart sticht nicht nur bei Dämmerung, sondern auch untertags.Es geht nichts über herkömmliche Gelsenschutzmittel aus der Apotheke. Ätherische Öle können funktionieren, müssen aber nicht. Ansonsten hilft leichte, helle, lange Kleidung. Nach dem Stich empfiehlt es sich, Hitze auf den Stich zu geben.99% der Gelsen sterben, 1% überwintert in frostfreien Zonen wie in Kellern, Dachböden oder der Kanalisation. Überwintern können nur befruchtete Weibchen – und mit ihnen auch Viren. Die weiblichen Gelsen fallen in eine Art Winterstarre und kommen im März wieder heraus.Eine infizierte Gelse sticht einen Vogel. Dann wird dieser Vogel von einer anderen Gelse gestochen und ebenfalls infiziert. Die nächste Gelse infiziert sich und so weiter. Bis Mitte Juni zirkuliert genug von dem Virus, um Menschen zu infizieren. In einem von 140 Fällen erleidet ein Mensch nach einem Gelsenstich eine Gehirnentzündung – vor allem ältere Menschen sind da anfällig.(mp)