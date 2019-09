Vier Wildkaninchen-Babys auf Baustelle ausgegraben

Diese vier verwaisten Wildkaninchen-Babys wurden auf einer Wiener Baustelle gefunden. Die "Wildtierhilfe Wien" kümmert sich um die kleinen Knirpse.

"Sie wurden auf einer Baustelle ausgegraben, Mutter war leider keine mehr in Sicht."

Wildkaninchen alle wohlauf

"Die vier trinken sehr brav ihre Milch, knabbern auch schon fleißig an Kräutern und Grünzeug"

Was tun, wenn du ein Wildkaninchen-Baby findest?

"Fassen Sie junge, scheinbar unverletzte Feldhasenkinder nicht voreilig an! Die Mutter nimmt sie womöglich nicht mehr an!"

1. Feldhasen/Wildkaninchen mit Verletzungen

2. Tiere, die von Katzen oder Hunden gebracht werden

3. Wenn die Mutter tot neben den Jungtieren aufgefunden wird

4. Nackte und blinde Wildkaninchen

5. Jungtiere, die bewegungslos und in Seitenlage auf Wegen oder Straßen liegen

6. Jungtiere, die orientierungslos und verwirrt durch die Gegend irren

Info Erwachsene Wildkaninchen/Feldhasen

Für die Österreichische Bevölkerung war am gestrigen Sonntag Nationalratswahl. Für vier verwaiste Wildkaninchen-Babys ihr erster Sonntag in der Wildtierstation "Wildtierhilfe Wien" (9. Bezirk)., informiert die Wildtierhilfe Wien, ein ehrenamtlicher Tierschutzverein in Wien, der sich um Wildtiere in Not kümmert.Die Kaninchen-Babys blieben nach ihrer Rettung für ein paar Tage bei einer Tierärztin, anschließend bei einer Tierfreundin, die sich um die Gruppe kümmerte. Am vergangenen Freitag brachte man die Wildkaninchen schließlich in die Wildtierhilfe Wien., informiert die "Wildtierhilfe Wien" via Facebook.Wichtigste Grundregeln: Nicht anfassen. Nicht selbst aufziehen. Hilfe organisieren, wie die Wildtierhilfe Wien, die städtische Wildtier-Hotline, die Polizei oder andere Wildtierstationen.In folgenden Situationen empfiehlt die Wildtierhilfe Wien dringend, Hilfe für Wildkaninchen-Babys zu organisieren:, warnt die Wildtierhilfe Wien.(blutende Wunden, blutige Nase, nachschleifende Gliedmaßen, lethargische Tiere)...bzw. von Krähen, Raben oder Greifvögeln attackiert wurden. Das gilt auch dann, wenn sie unverletzt aussehen!...die außerhalb ihrer Wurfhöhle gefunden werden...und wenn ein Erdbau von Wildkaninchen bei Gartenarbeiten zerstört wird... und sich eventuell sogar dem Menschen anschließenwerden auch bei schweren Verletzungen versuchen, zu flüchten, sobald ein Mensch sich nähert. Tun sie das nicht, befinden sich die Tiere vermutlich in Lebensgefahr und benötigen dringend Hilfe.