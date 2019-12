Weinviertel ist „Bermuda-Dreieck" für Greifvögel

Vergiftungs-Hotspot Niederösterreich: Nicht nur im Mittelmeer, auch in Österreich werden Greifvögel illegal gejagt – auffallend oft im Weinviertel.

"Rund 2/3 der nach Süden ziehenden Vögel kommen nicht wieder zurück."

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Greifvögel werden illegal im großen Stil vergiftet

"Achtung! Das violettfarbene Gift stellt übrigens auch für Menschen insbesondere Kinder eine große Gefahr dar!"

Verdachtsfälle bitte melden

In Mitteleuropa ist die Haupttodesursache für Greifvögel die illegale Verfolgung durch den Menschen, wie die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich informiert., so BirdLife Österreich.Doch die illegale Vogeljagd ist nicht nur im Mittelmeer-Raum ein Problem, sondern auch in Österreich. Als Hotspot für vergiftete oder geschossene Greifvögel gilt Niederösterreich.Besonders das Weinviertel ist ein "regelrechtes 'Bermuda-Dreieck' für Greifvögel", wie die Vogelschutzorganisation Birdlife informiert. Greifvögel werden vielerorts als Konkurrenten oder Schadtiere gesehen, so BirdLife, und deshalb schonungslos verfolgt.2016 fand im Weinviertel – in der Region um Zistersdorf – derdarunter die vom Aussterben bedrohten Rotmilane und Seeadler wurden getötet. Die Dunkelziffer dürfte noch weitaus höher liegen, schätzt Birdlife.Bei der Vergiftung werden meist Giftköder - oft mit dem EU-weit verbotenen Pflanzenschutzmittel Carbofuran präpariert, ausgelegt. "Das Gift ist bereits in geringen Dosen tödlich, in Abhängigkeit der Dosis kann der Tod jedoch erst nach Stunden eintreten und besonders qualvoll sein." Meist verendet eine Vielzahl an Wild,- und auch Haustieren, da die Giftköder schnell in die Nahrungskette gelangen., warnt die Vogelschutzorganisation.Auch die Öffentlichkeit ist gefragt. "Falls Sie verletzte oder tote Tiere, Giftköder, Fallen, oder Ähnliches finden, bitte nehmen Sie mit uns umgänglich Kontakt auf! Nur so können wir rasch eingreifen und weitere Wildtiere vor Vergiftungen retten.", bittet BirdLife.Mit dem "PannonEagle LIFE"-Projekt widmet sich BirdLife intensiv dem Thema "illegale Greifvogeljagd". Dazu arbeitet die Vogelschutzorganisation eng mit der Exekutive und der Justiz zusammen, um Täter konsequenter zur Rechenschaft zu ziehen und Behörden, Politik und Jagdverbände für den Greifvogelschutz zu sensibilisieren.