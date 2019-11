Alles für den guten Zweck! Wiener Wildtierkalender 2020

Streng Limitiert! Wildtierhilfe Wien gibt erstmals Kalender mit tierischen Findelkindern heraus. Das Beste: Erlös kommt zu 100% den Tieren zugute.

"Der gesamte Erlös kommt selbstverständlich ausschließlich unseren Wildtier-Pfleglingen zugute 🐿🦔🐇🐾"

Hilfe für Wildtiere in Wien

"Unterstützen Sie Wildtier-Schutz und sichern Sie sich einen von nur 100 Kalendern!"

Igel, Eichhörnchen, Wildkaninchen – diese und andere Wildtiere Wiens findest du im Wildtier-Kalender 2020. Dieser ganz besondere Kalender ist nicht nur schön – mit dem Kauf tust du auch etwas Gutes und unterstützt den Wildtier-Schutz in Wien. Schlag schnell zu – der Kalender ist limitiert., Wildtierhilfe Wien.Entstanden ist der Wildtierkalender 2020 in Zusammenarbeit der Wildtierhilfe Wien und zwei Naturfotografen, Perdita Petzl und Henrik Spranz. " target="_blank">Der Verein Wildtierhilfe Wien lebt ausschließlich von Spenden und Menschen, die ehrenamtlich mithelfen.Ob Igel, Vogel, Spitzmaus oder Baby-Hase – das ganze Jahr retten die Tierschützer Wildtiere, päppeln sie wieder auf und entlassen sie wieder in die Wildnis. "Heute" berichtete mehrmals, z.B.: eine Spitzmaus " target="_blank">über ein Spitzmaus-Baby oder vier Wildkaninchen, die auf einer Baustelle ausgegraben wurden. Bestellen kann man den Kalender online auf der Wildtierhilfe Wien Website., so die Wildtierhilfe Wien.