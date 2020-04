Trächtige Katze in Karton auf Parkplatz entsorgt

Der Wiener Tierschutzverein hat ein junges Kätzchen aufgenommen, dass hochträchtig auf einem Bauhaus-Parkplatz ausgesetzt wurde.

Die noch junge Katze wurde in einem Karton auf einem Bauhaus-Parkplatz in Brunn am Gebirge gefunden und in den Wiener Tierschutzverein gebracht.

"Das Aussetzen eines Haustiers nicht nur eine ethisch höchst verwerfliche Tat, sondern auch eine strafbare Handlung."

In Karton auf Bauhaus-Parkplatz ausgesetzt

In einer, maximal zwei Wochen wird dieses junge Kätzchen Kitten gebären. Ob das der Grund dafür war, dass man sich ihrer entledigt hat, kann nur spekuliert werden., ärgert man sich im Wiener Tierschutzverein.Die Mieze wurde von Passanten hochträchtig in einem Karton auf einem Bauhaus-Parkplatz in Brunn am Gebirge (Niederösterreich) gefunden. "Allem Anschein nach hatten Unbekannte das Tier dort einfach ausgesetzt", heißt es aus dem Wiener Tierschutzverein, wo die Katze nun lebt. Die Mieze heißt jetzt „Lizzy".Erst bei der anschließenden Untersuchung stellte sich heraus, dass die vermutlich knapp ein Jahr alte Katze hochträchtig ist. Die Geburt der Kitten, "es dürften etwa drei oder vier sein", spekuliert der WTV, wird in ein bis maximal zwei Wochen erwartet."Lizzy ist nun im Katzenhaus des WTV unterbracht, wo sie sich von dem Stress erholen und in Ruhe auf die Geburt ihrer Jungen vorbereiten kann.", heißt es aus dem WTV.Das Tierschutzhaus bittet Interessenten um Verständnis, dass aktuell keinerlei Angaben zum Vergabezeitpunkt der Tiere gemacht werden können. Die komplette Tiervergabe im Wiener Tierschutzhaus ist aufgrund von COVID-19 bis auf weiteres ausgesetzt.