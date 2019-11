Katzenbaby mit gelähmter Vorderpfote

Wie es mit der Zusammenführung der erst ein paar Wochen alten Katze aus dem Tierheim und den zwei älteren, eifersüchtigen Katzen von Gabi P. läuft, kann die Katzenmama nun auch beobachten, wenn sie in der Arbeit ist.

"Meine kleine Heldin"

Haustier-Überwachungskamera von Smartfrog

Katzenmama Gabi P. ist eine unserer beiden Gewinnerinnen einer Smartfrog-Überachungskamera im Wert von 377 Euro . Ihr erst ein paar Wochen altes Kätzchen hat sie vor kurzem aus dem Tierheim geholt. Ihre Vorderpfote ist gelähmt, nachdem sie aus einem fahrenden Auto fiel.Wie es mit der Zusammenführung mit ihren zwei älteren, eifersüchtigen Katzen funktioniert, kann die Katzenmama nun auch beobachten, wenn sie arbeiten muss.Wir gratulieren herzlich!Für ein fröhliches "Ausspionieren" verloste "Heute" zwei Smartfrog-Überwachungssysteme im Wert von je 377 Euro.Die Kamera ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Ein integriertes Mikrofon plus Lautsprecher macht es möglich, dass du in Echtzeit von überall, z.B.: mit dem Smartphone, Tablet oder PC, mit deinem Haustier sprechen kannst. Zudem lässt sich ein individueller Bewegungsalarm einrichten.Im Abo-Modell ist das Komplettpaket für die Heimüberwachung bereits ab 5,95 Euro monatlich erhältlich - inklusive App, IP-Kamera und Video-Cloudspeicher. Das Angebot ist monatlich kündbar und enthält keine Mindestvertragslaufzeit.+++ Lies hier: Was treiben die Miezen, wenn du nicht zu Hause bist? Heute-Sport-Chef Phillip Platzer hat die Haustier-Kamera von Smartfrog bei seinen zwei Katzen Becky und Chelsea getestet. Hier sein Resümee - inklusive lustiger Videos. +++