In der Gemeinde verschwinden auffallend viele Katzen

"Wir haben ein Problem bei uns im Ort."

"Wir sind viele Katzenbesitzer, die sehr verzweifelt sind. Unsere Haustiere verschwinden, wir wissen nicht warum."

Immer wieder Schüsse zu hören

"Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung führen, setzen wir eine Belohnung von insgesamt €1500 aus, bitte fleißig teilen"

Dürfen Katzen erschossen werden?

"JETZT REICHT ES!!!!!!!! wer bringt unsere Katzen um? 😡😡"

Vor einem Jahr zog Christine S. mit ihrer Familie von Wien in eine nicht ganz 900-Einwohner-Gemeinde in Mistelbach (Niederösterreich). Doch statt Ruhe und Idylle brachte der Umzug nach "Niederleis" Verzweiflung, Angst und Wut. Insgesamt vier ihrer Katzen sind seit letztem Oktober verschwunden. Kater Merlin seit vergangener Woche Freitag.Wie erste-Recherchen zeigen, ist Katzenmama Christine keine Ausnahme. In der kleinen Gemeinde verschwanden und verschwinden offenbar regelmäßig Katzen.Katzenmama Christine ist verzweifelt! Kater Merlin ist seit vergangenem Freitag Vormittag verschwunden. Damit ist er die vierte Samtpfote von Christine S., die wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Katze Safira machte 2018 den traurigen Anfang. Die Mieze verschwand tagsüber am 15.10.2018. Nicht ganz einen Monat darauf verschwand Katze Nummer zwei, Luna, und von Kater Gismo fehlt seit 9.8.2019 jede Spur. Christine ist jedoch weder die erste noch die einzige im Ort, deren Katzen spurlos verschwinden, wie erste-Recherchen zeigen., erzählt sie im Gespräch mitIn Niederleis scheinen immer wieder Katzen auf mysteriöse Weise zu verschwinden. Katzen-Kadaver, beispielsweise einer überfahrenen Mieze, finden die Einwohner jedoch keine, wieerfährt. Es wirkt als seien die Samtpfoten einfach vom Erdboden verschluckt worden., so Christine im Gespräch mitIn der Gemeinde höre man das ganze Jahr immer wieder Schüsse, wieauf Nachfrage erfährt. So auch am vergangenen Freitag zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr vormittags. "Ich habe einen Schuss gehört", so die Katzenmama im Gespräch mit. Seitdem fehlt von Merlin jede Spur.Weil Christine sich nicht mehr zu helfen weiß, lässt sie ihre Wut auf Facebook hinaus und wendet sich an. Sie möchte den Tätern das Handwerk legen und setzt sogar eine Belohnung für Hinweise aus., heißt es in ihrem Facebook-Posting.Üblicherweise dürfen Katzen dann erschossen werden, wenn sie sich innerhalb einer gewissen Entfernung zum nächsten Wohnhaus aufhalten. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. In Paragraph 64 des Niederösterreichischen Jagdgesetzes heißt es, dass die Jagdorgane berechtigt sind, Katzen, welche in einer Entfernung von mehr als 300 Metern von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden umherstreifen, zu töten.Zum Abschuss umherstreifender Katzen sind neben den "Jagdaufsehern in gleicher Weise auch die Jagdausübungsberechtigten und über deren besondere Ermächtigung auch andere ortskundige im Jagdgebiet ständig zur Jagd berechtigte Personen mit Jagderlaubnisschein berechtigt", wie es im Gesetzestext steht., schreibt die Katzenmama auf Facebook.