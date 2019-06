Das traurige Ende von Wolf Eric und seinem Klan

Wolf Eric wandert über 1000 Kilometer, verliebt sich und gründet gründet seinen eigenen Familienklan. Die Jahre vergehen gut, bis das Schicksal es anders meint.

Das Heulen des Wolfspaares löste heftige Diskussionen in den Medien aus, aber davon wussten Eric und Freia natürlich nichts.

Nach über 1000 Kilometern Wanderschaft fand der junge Wolfsrüde Eric eine gleichaltrige Gefährtin, die von weit aus dem Norden zugewandert war. Wir wollen die zukünftige Mutter des neuen Rudels „Freia" nennen. Sie war fast eine feministische Wölfin und Eric eine zuverlässige Partnerin – aber immer auf Augenhöhe, nie unterwürfig.Freia und Eric blieben zusammen in ihrem Wald irgendwo im Westen Europas.Gemeinsam erkundeten sie ihren Wald, fanden erhöhte Stellen mit umgestürzten Bäumen, die sich als Zentrum des Territoriums und zum Graben einer Wurfhöhle wunderbar eignen würden.Aber daran dachten Freia und Eric noch nicht. Sie genossen einen milden Winter; es liefen ihnen so viele junge Wildschweine und anderes Wild vor die Nase, dass sie sich beim Jagen nicht anstrengen mussten.Sie verbrachten viel Zeit mit gemeinsamen Erkunden, zusammengekuscheltem Ruhen und ausgelassenem Spielen. Straßen mieden sie und sie heulten immer öfters gemeinsam.Die Tiere des Waldes hörten es und auch die Wanderer.Im Dezember wuchsen Erics Hoden, die beiden spielten mehr miteinander, leckten einander zärtlich die Ohren. Im Verlauf des Jänner wurde aus den Kameraden ein Liebespaar. Freia begann zu bluten und schon bald wollten die beiden mehr voneinander, als nur spielen. Im Februar kopulierten sie miteinander fast täglich, oft auch mehrmals am Tag, nach Hundeart, mit anschließendem Hängen.Das blieb nicht ohne Folgen. Ende April wurde Freia runder und Anfang Mai begann sie, unter dem toten Baum eine fast drei Meter tiefe Höhle zu graben. Sie hatte im sandigen Boden wenig Mühe und war in zwei Tagen damit fertig.Dass es ihre Wurfhöhle werden sollte, wusste sie erst, als sie sich tags darauf dorthin zurückzog, um nach wenigen Stunden Wehen vier Welpen zur Welt zu bringen.; das kannte er ja schon von zu Hause.In den ersten Tagen blieb Freia in der Höhle verschwunden und Eric versorgte sie manchmal mit einem Stück eines Hasen. Nach etwas mehr als zwei Wochen krabbelten die Welpen erstmals aus der Höhle. Eric begutachtet sie ausführlich, aber seine Spielaufforderungen hatten noch wenig Erfolg.Es sollten anstrengende Wochen für die Eltern werden. Abwechselnd war man Babysitter, ging jagen, spielte mit den Welpen und würgte Nahrungsbrei vor. Typisches Wolfs-Familienleben über einen schönen, warmen Sommer.Die Jahre zogen ins Land; Freia und Eric hatten jährlich Nachwuchs, je zwischen drei und sechs Welpen. Die blieben zunächst zu Hause, um Freia und Eric zu helfen, ihre kleinen Geschwister zu betreuen; dann aber zogen sie selber in die Ferne, manche erst im zweiten Lebensjahr. Eifrig patroullierte man das Territorium und verjagte tatsächlich beinahe jedes Jahr aus anderen Gegenden zugewanderte Jungwölfe.Einmal wurde Freia vom Geruch eines fremden Wolfsurins fast magisch angezogen. Sie fing sich in einer Schlinge. Panik, aber schon nach wenigen Minuten kamen Menschen angehastet, von denen sie einer mittels Pfeil betäubte.Nach einer halben Stunde erwachte sie mit einem Halsband, was der Schönheit keinen Abbruch tat und sie kaum behinderte. Von nun an sollten die Wildbiologen immer wissen, wo sie sich gerade befand und was sie tat. Das aber wusste Freia natürlich nicht.Nach einigen Jahren bekamen Eric und Freia Konkurrenz. Ein weiteres Rudel hatte sich nördlich ihres Gebietes angesiedelt. Von nun an patrouillierte man öfter mal die Grenze und tatsächlich erwischten sie eines Tages einen „gegnerischen" Wolf, der weit in ihr Gebiet vorgedrungen war. Nach kurzem Kampf nahm der Fremde Reißaus, verletzt, aber er sollte sich wieder erholen. Er würde diesen Vorfall nie vergessen. Aus Konkurrenten wurden Feinde.Die neue Bedrohung ließ die Jungwölfe länger zu Hause bleiben. So kam es, dass im neunten Lebensjahr von Eric und Freia das Rudel 10 Köpfe zählte. Groß, aber nicht groß genug. Im Nachbarrudel waren es nämlich 14 Wölfe. Und als Freia, Eric und ihr Klan eines Winterabends einen großen Hirsch nicht nur erlegten, sondern auch fast ganz verputzten, lagerten sie mit vollen Bäuchen und müde viel zu nahe am Nachbarrudel. Ein taktischer Fehler! Im Morgengrauen kamen die Nachbarn in voller Stärke angerückt und nach zehn Minuten erbittertem Kampf waren Eric und Freia tot, andere Wölfe schwer verletzt.Die Sieger dehnten ihr Territorium aus und die Überlebenden des Eric & Freia Klans wanderten in alle Himmelsrichtungen ab. Traurig zwar, aber auch ein solcher Tod gehört zum Wolfsleben.(mp)