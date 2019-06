Dieser Bär wurde getötet, weil Touris ihn fütterten

Ein Schwarzbär im "Henry Hagg Lake Park" im US-Bundesstaat Oregon musste erschossen werden, weil Touristen das Fütterungsverbot ignorierten.

"Es war klar, dass sich der Bär viel zu sehr daran gewöhnt hatte. So war er eine Gefahr für die Sicherheit der Menschen und wir mussten ihn entfernen"

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Touristen füttern Bären, machen Selfies

"Auch wenn die Parkgäste, die den Bären fütterten, gute Absichten gehabt haben mögen, sollte man einen Bären niemals füttern"

Dass das Füttern von Tieren in Wildparks nicht erlaubt ist, hat triftige Gründe. Einer davon ist, dass die Wildtiere sich nicht daran gewöhnen sollen, von Touristen gefüttert zu werden. Die Tiere könnten ihre Scheu verlieren und Menschen zu nahe kommen. Eine Situation, die Potenzial hat, gefährlich zu werden.Wie der "The Oregonian" berichtet, ignorierten Touristen das Fütterungsverbot im Reservat "Henry Hagg Lake Park" in Orgean (USA). Das bezahlte ein Schwarzbär vergangene Woche mit seinem Leben., so Biologe Kurt License im "The Oregonian".Wie "The Oregonian" berichtet, fütterten Besucher über längere Zeit einen Schwarzbären mit Nüssen und Sonnenblumenkernen. Der wilde Bär wurde immer zutraulicher und traute sich in die Nähe von Menschen. Die Touristen sollen auch Selfies mit ihm gemacht haben. Das war sein Todesurteil.Die Parkangestellten versuchten, den Schwarzbären in die Wildnis zu treiben, wie das "Washington County Sheriff's Office" via Twitter berichtet. Leider ohne Erfolg. Der Bär kam wieder. Darum wurde das Tier erschossen., warnt Biologe License.(mp)