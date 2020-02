Türkei ist Top 1 Exportland für österreichische Rinder

Parlamentarische Anfrage zu Tiertransporten zeigt, in welche (Nicht-EU-)Länder österreichische Kälber und Zuchtrinder jährlich transportiert werden.

„In vielen Fällen werden nicht einmal die ohnehin erbärmlichen Mindeststandards eingehalten."

Geboren in Österreich, geschlachtet im Libanon

Tiertransporte in Nicht-EU-Länder; Top-Zielländer

„Die Tiere leiden Höllenqualen. Immer wieder haben Tierschutzorganisationen und auch Tierärzte dokumentiert, dass Transporte gegen die ohnehin viel zu lasche Gesetzgebung verstoßen. Passiert ist dennoch überhaupt nichts!"

Gesetzliche Schlupflöcher machen Tierqual möglich

"Dadurch können die Tiere möglichst unauffällig in Länder gebracht werden, in denen sowohl die Haltungs- als auch die Schlachtungsbedingungen weit unter den österreichischen Standards sind."

Mehr zum Thema

Dass österreichische Tiere in Drittstaaten landen, wo Tierschutz-Standard kaum oder gar nicht vorhanden sind, kann nicht immer ausgeschlossen werden, so die Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Auch dann nicht, wenn der eigentliche Zielort innerhalb der EU liegt. Überhaupt lasse "die Transparenz der Zahlen und Routen generell sehr zu wünschen übrig.", resümiert Vier PfotenDirektorin Eva Rosenberg., kritisiert Rosenberg.Offizielle Zahlen sind rar. Ein Anhaltspunkt ist die parlamentarische Anfrage der Liste Pilz (dazumal noch im Nationalrat) zu österreichischen Tiertransporten aus dem Jahr 2018.Die Ergebnisse schickte Vier Pfoten nun anlässlich des jüngsten Kälber-Skandals aus. Heimlich gefilmte Aufnahmen und die ZDF-Dokumentation "Tiertransporte grenzenlos" zeigen unter anderem grobe Missstände bei Tiertransporten und österreichische Milch-Kälber , die im Libanon bei vollem Bewusstsein geschlachtet wurden. "Heute" berichtete". Die Parlamentarische Anfrage zeigt unter anderem, wie viele Zuchtrinder Österreich ins Ausland exportiert. Im Jahr 2017 sollen insgesamt 23.976 Rinder in Drittstaaten exportiert worden sein. Von 2008 bis 2018 zählt Vier Pfoten auf insgesamt 1.014.721 heimische Rinder, die ins Ausland exportiert wurden. Davon sollen 221.464 Zuchtrinder in Drittstaaten verschifft worden sein.verschifft wurden, haben wir in der Bildstrecke (oben) für dich zusammengestellt. Top-Zielland ist die Türkei., kritisert Eva Rosenberg von Vier Pfoten.Seit 2007 ist die EU-Transportverordnung in Kraft. Fast ebenso lange seien die auch schon Probleme bekannt, so Rosenberg. Missstände würden oft nur durch Skandale aufgedeckt. Rosenberg kritisiert zudem lasche Regelungen und gesetzliche Schlupflöcher, Tierqual überhaupt erst ermöglichen., kritisiert Vier-Pfoten-Direktorin Rosenberg."Wir verlangen, dass die EU endlich ihrem Tierschutzauftrag nachkommt und angemessen reagiert." Neben einem Stopp von Lebendtiertransporten in Drittstaaten und einer Begrenzung der Transportzeit auf acht Stunden fordert die Tierschutzorganisation Vier Pfoten auch ein Verbot des Transports von nicht-entwöhnten Jungtieren.