Frau riskiert Leben, um Koala aus Feuer zu retten

Selbst in Gefahr gebracht: Dank des mutigen Einsatzes einer Frau ist ein Koala den Flammen in Australien entkommen.

(Bild: picturedesk.com/APA) Die Waldbrände im Umland von Sydney sorgen für ziemlich viel Rauch. Dieser verhüllt derzeit die Großstadt.

Die Buschfeuer in Australien sind weiterhin außer Kontrolle. Besonders die Tierwelt ist davon betroffen. A lleine in einem Naturschutzgebiet soll die Hälfte aller Koalas gestorben sein Die Tiere versuchen vor den Flammen zu fliehen und suchen oft Schutz auf den Bäumen. Kleinere Brände, bei denen das Feuer am Boden bleibt, können die Koalas mit leicht verkohltem Rückenfell überleben.Doch wenn die Flammen meterhoch über die Baumkronen schlagen, wartet für die Tiere auf den Bäumen oft nur noch der Tod und sie verbrennen Tierfreunde und das Koala-Spital des Bundesstaates New South Wales retten so viele Tiere, wie sie können. Und bringen sich dabei auch oftmals selbst in Gefahr.In einem Video von "euronews" ist zu sehen, wie ein Koala in dem Buschfeuer auf einen Baum klettert. Eine Frau sieht das Fellknäuel und eilt ihm sofort zu Hilfe. Mit ihrem T-Shirt nimmt sie das Tier von dem Baum und bringt es in Sicherheit.Anschließend gibt sie dem Koala zu trinken und kühlt das Tier mit Wasser. In einer dicken Decke eingehüllt bringen sie den Koala schließlich zu einer Tierstation. Ohne den mutigen Einsatz der Frau wäre das Tier vermutlich gestorben.