Schurli (120) zeigt, wie klug Schildkröten sind

Blitzgneißer! Schurli ist mit 120 Jahren der älteste Zoobewohner Schönbrunns. In einer Studie zeigt er, welche erstaunlichen Fähigkeiten Riesenschildkröten haben.

"Tiere sind keine Maschinen; einmal programmiert und dann läuft alles gleich ab"

Riesenschildkröten sind Blitzgneißer

„Mit Riesenschildkröten verbindet man, dass sie steinalt werden und sehr langsam sind. Die beiden Biologen Michael Kuba und Tamar Gutnick zeigen mit ihrer Studie, dass diese Tiere auch klug und extrem lernfähig sind"

Wie lief Studie ab?

„Es war verblüffend. Alle Schildkröten konnten sich auf Anhieb an die Aufgabe erinnern. Damit wurde bewiesen, dass Schildkröten lernen können und ein gut funktionierendes Langzeitgedächtnis haben."

"Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr" – für Riesenschildkröten gilt dies jedenfalls nicht, wie eine Studie an den drei Riesenschildkröten (Seychellen Schildkröten) Schurli, Mädi und Menschik aus dem Tiergarten Schönbrunn nun zeigt., so Anton Weissenbacher, Kurator im Tiergarten Schönbrunn. Tiere sind lernfähig. Und zwar nicht nur Säugetiere, sondern offenbar auch Reptilien, wie Riesenschildkröte Schurli und seine zwei Artgenossen nun beweisen.Entgegen bisheriger Annahmen besitzen Riesenschildkröten nämlich die Fähigkeit, auch nach dem Kindesalter etwas Neues zu erlernen und sich noch Jahre später wieder daran zu erinnern. Das ist eine "neue" und "bemerkenswerte" Erkenntnis, resümiert Anton Weissenbacher. Diese Fähigkeiten habe man bisher nur Säugetieren zugeschrieben., erklärt Anton Weissenbacher, Kurator im Tiergarten Schönbrunn, der die Forschungsarbeit unterstützt hat.Schulri, Mädi und Menschik waren Teil einer großen Studie der Hebrew University in Jerusalem, deren Ergebnisse nun unter dem Titel „Die unterschätzten Riesen" im Journal „Animal Cognition" veröffentlicht wurden. Wie lief`die Studie ab? Schulri, Mädi und MenschikEs gab zwei Testphasen: In Phase eins wurden Schurli, Mädi und Menschik darauf trainiert, dass ein abstrakter Gegenstand (in diesem Fall ein blauer Ball) Futter bedeutet. In den Ball beißen = Karotte als Belohnung. In Phase zwei, bekam jede Schildkröte einen Ball, mit einer individuellen Farbe. Beide Aufgaben meisterte das Riesenschildkröten-Trio problemlos.Nach drei Monaten wurden die Tiere erneut getestet. Kein Problem für die Riesenschildkröten.Das Ergebnis ist erstaunlich: