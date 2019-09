Nationalrat: Heute große Chance für Tierschutz

Betäubungslose Ferkelkastration, Tiertransporte: Bei der heutigen NR-Sondersitzung liegen einige Tierschutz-Anträge auf dem Tisch.

Auch mehrere Tierschutz-Anträge zur Abstimmung

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Drei Tierschutz-Anträge

SPÖ bringt vier Tierschutz-Anträge ein

Über zwei Tierschutz-Anträge der FPÖ wird am 24. September abgestimmt

Liste Jetzt und SPÖ kritisieren FPÖ

"Die Anträge der FPÖ sind reine Augenauswischerei, selbst wenn sie am 25.9. beschlossen werden sollten, VERFALLEN die Anträge ein paar Tage danach mit der Angelobung des neuen Nationalrates"

Das Prinzip der Diskontinuität

Am 19. September tagt der Nationalrat zum vorerst vorletzten Mal vor der großen Neuwahl am 29 September. Der Grund für die Sondersitzung: Die Liste Jetzt hatte eine dringende Anfrage zum Thema "Illegale Wahlkampfkosten, ein Maulwurf und Desinformation. Wie die ÖVP alle Regeln eines sauberen Wahlkampfes missachtet." gestellt.Alle Parteien nutzen die heutige Sondersitzung, um noch Anträge in eigener Sache zu stellen. Liste Jetzt und SPÖ bringen (wie bei den letzten beiden Sitzungen) gleich mehrere Tierschutz-Anträge auf den Tisch. Die bisherigen Anträge wurden indes allesamt von FPÖ und ÖVP abgelehnt. Bis zum vorgeschlagenen Termin am 25. September muss im Nationalrat darüber abgestimmt werden. Wird der Antrag angenommen, kann noch im Oktober ein neues Gesetz zustande kommen. Die Forderungen im Detail:1) Gefordert wird ein Tötungsverbot von männlichen Küken (sogenanntes Kükenschreddern) ab 2022. "Das Töten männlicher Küken aus rein wirtschaftlichen Gründen" soll verboten werden.2) Zudem wird ein generelles Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration gefordert. Hintergrund: In Österreich werden männliche Ferkel kurz nach ihrer Geburt kastriert. Das ist eine wirtschaftliche Maßnahme. Der Grund: Ein geringer Anteil der Tiere entwickelt einen "Ebergeruch".3) Darüber hinaus wird ein Verbot der Haltung von Schweinen auf Vollspaltenböden gefordert und dazu eine verpflichtende Stroheinstreu. Damit Landwirte genug Zeit haben sich umzustellen, soll das Verbot erst mit 1. Jänner 2030 in Kraft treten.Maurica Androsch von der SPÖ legt erneut vier Entschließungsanträge vor. Die bisherigen Anträge wurden alle von ÖVP und FPÖ abgelehnt.1) Die SPÖ fordert, Lebendtiertransporte in den nächsten fünf Jahren deutlich zu reduzieren. Die zuständige Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus wird aufgefordert, umgehend einen Tiertransport-Reduktionsplan zu erarbeiten.2) Zudem wird die Ausweitung der Kontrollen von Lebendtiertransporten gefordert. Die Mindestanzahl der Kontrollen soll angehoben werden.3) Die Gesundheitsministerin wird weiters aufgefordert, sich auf EU-Ebene dafür stark zu machen, Verstöße gegen Tiertransporte zu ahnden. Tier-Transporteure, die mehr als zwei ernste Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben begangen haben, sollen ihre Zulassung in allen EU-Mitgliedstaaten dauerhaft verlieren.4) Der letzte Antrag in Sachen Tierschutz fordert eine umfassende Kastrationspflicht von Freigängerkatzen. Die unkontrollierte Vermehrung von Katzen führe zu Wildkatzen, die nicht versorgt werden können. Zudem stellen Wildkatzen eine zusätzliche Bedrohung für Singvögel dar. "Heute" berichtete. Die FPÖ lehnte bisher alle Tierschutz-Anträge der Liste Jetzt und SPÖ ab, brachte jedoch zwei eigene Entschließungsanträge mit mit Fristsetzung (bis 24.9.9) ein.1) Die FPÖ fordert das Verbot der Tötung von männlichen Eintagsküken.2) Mehr Tierschutz im Bereich Lebendtiertransporte. Die FPÖ fordert zudem die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz auf, auf EU-Ebene "mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln für eine schnellstmögliche Untersagung überflüssiger Lebendtiertransporte von Tieren, die zur Schlachtung ins Ausland verbracht werden, einzusetzen".Das bedeutet: Bis zum 24. September hat der Gesundheitsausschuss Zeit zum Verbot der Tötung von männlichen Eintagsküken und für mehr Tierschutz im Bereich Lebendtiertransporte, Bericht zu erstatten.Daniela Holzinger-Vogtenhuber von der Liste Jetzt und Maurice Androsch von der SPÖ kritisieren die FPÖ scharf für ihr Tun im Nationalrat. "Heute" berichtete. , Daniela Holzinger-Vogtenhuber (Jetzt).Holzinger-Vogtenhuber bezieht sich dabei auf das Prinzip der "Diskontinuität", das auf der Website des Parlaments wie folgt erklärt wird: "Das Ende von Gesetzgebungsperioden hat auch Einfluss auf die Verhandlungsgegenstände im Nationalrat. Für diese gilt grundsätzlich, dass sie ihre Gültigkeit mit Ablauf der Gesetzgebungsperiode verlieren.Zum Beispiel verfällt eine nicht beschlossene Regierungsvorlage einfach. Von diesem Prinzip der Diskontinuität sind jedoch mehrere Verhandlungsgegenstände ausgenommen: Volksbegehren, Bürgerinitiativen, Berichte des Rechnungshofes, Bundesrechnungsabschlüsse und Berichte der Volksanwaltschaft müssen auch über die Gesetzgebungsperioden hinweg behandelt werden, die behalten ihre Gültigkeit.".