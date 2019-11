Situation im Mittelmeer für Wale und Delfine fatal

"Das beste Walschutzabkommen der Welt – jenes für Wale und Delphine im Mittelmeer und im Schwarzen Meer (ACCOBAMS) – entpuppt sich zunehmend als Feigenblatt."

Was ist das ACCOBAMS-Abkommen?

Situation für Wale und Delfine im Mittelmeer fatal

Was der Mensch ins Mittelmeer ausstößt, bleibt auch dort

Kein Wunder, dass sich dort (im Mittelmeer) der sechste globale Müllstrudel befindet

Worten sollen endlich Taten folgen

"Da stellt sich die Frage, ob das Abkommen im Wesentlichen dazu dient, das eigentliche Versagen zu verdecken."

Überfischung, illegale Fischerei, Vermüllung, tödlicher Unterwasserlärm – während Wale und Delfine im Mittelmeer sterben, tüfteln Menschen an Schutzabkommen, an die sie sich offenbar nicht halten., warnt Ocean-Policy-Experte Nicolas Entrup, Geschäftsführer von Ocean Care.Um Wale und Delfine (und ihr natürliches Lebensumfeld) vor dem Aussterben zu bewahren wurde "ACCOBAMS" (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area) ins Leben gerufen; ein Abkommen das zum Ziel hat, Wale und Delfine im Mittelmeer sowie im Schwarzen Meer zu schützen.An der Umsetzung der ausgetüftelten Schutzmaßnahmen scheint es jedoch zu hapern, wie Nicolas Entrup von Ocean Care kritisiert. Ocean Care ist seit 2014 Mitglied des ACCOBAMS-Abkommens und setzt sich seit 1989 für den Schutz der Meerestiere und Ozeane ein. Seit 2011 als UN-Sonderberaterin für den Meeresschutz.Nicolas Entrup und Johannes Müller von Ocean Care nehmen an der Walschutzkonferenz in Istanbul teil und werden über die Situation vor Ort am Laufenden halten.Das Mittelmeer ist klein, aber artenreich. Es macht weniger als 1% der Meeresoberfläche des Planeten aus. Rund 78 Prozent sollen laut einem Berichte (siehe Bildergalerie oben) bereits überfischt sein. Elf Wal- und Delfinarten sind im Mittelmeer heimisch. Nahrungsknappheit, Schiffskollitionen, illegaler Fischfang oder Unterwasserlärm durch Ölbohrungen oder militärische Einsätze sind tödliche Gefahren für große und kleine Meeresbewohner.Durch den sehr engen Zugang zum Atlantik und dem sehr geringen Wasseraustausch, ist das Mittelmeer ein sehr gefährdetes Gewässer.., informiert Ocean Care.Wie drastisch die Situation im Mittelmeer ist, ist schon lange bekannt. Darum wurden wurden im Rahmen des "ACCOBAMS"-Abkommens Schutzmaßnahmen beschlossen. Das Problem: Die Mitgliedstaaten halten sich offenbar nicht daran."Würden die Staaten die gefassten Beschlüsse umsetzen und den Empfehlungen und Richtlinien folgen, wären das Mittelmeer, die darin lebenden elf Wal- und Delphinarten, sowie weitere Meeresbewohner in einem weit besseren Zustand.", lautet die Kritik von Ocean Care.Auch das ins Leben gerufene Prüfgremium (Follow-Up Committee) scheint nicht zu halten, was es versprechen. Fünf Beschwerden habt Ocean Care laut Selbstaussage bisher eingebracht - geahndet wurden diese nicht. Nicolas Entrup bezweifelt allerdings, dass das Prüfgremium zu einer "signifikanten Verbesserung der Umsetzung der Beschlüsse" führen wird., so Nicolas Entrup.Daher fordert OceanCare bei der 7. ACCOBAMS-Konferenz alle Mitgliedstaaten auf, die Schutzmaßnahmen, "zu denen man sich verpflichtet hat, auch entsprechend umzusetzen." Darüber hinaus fordert Ocean Care ein Ende der Ölsuche im Mittelmeer und eine Geschwindigkeitsreduktion der Transportschifffahrt - eine der letzten Chancen, Pottwale vor der Ausrottung im östlichen Mittelmeer zu bewahren.