Zwei neue Rüsselspringer-Babys im Wüstenhaus

Es gibt Nachwuchs bei den Kurzohrrüsselspringern in Schönbrunn. Revierleiterin im Wüstenhaus, Inez Walter, erzählt Ihnen heute mehr über die Tiere.

Rüsselspringer suchen in Ball nach Mehlwürmern

Rüsselspringer leben mit Schildkröten zusammen

Manchmal liegen die Rüsselspringer neben oder sogar auf den Schildkröten.

Mutter hat ein Auge verloren

Keine Nagetiere

Bei unseren Kurzohrrüsselspringern im Wüstenhaus vor den Toren des Tiergartens gibt es Nachwuchs.Die beiden Jungtiere bleiben jetzt noch ein bis zwei Wochen bei ihren Eltern. Dann sind sie erwachsen und übersiedeln in eine Anlage hinter den Kulissen, aber der nächste Nachwuchs kommt bestimmt.Wir versuchen unsere Tiere auch zu beschäftigen. In der Natur müssen sie ja nach Insekten suchen und graben. Dafür haben wir zum Beispiel einen kleinen Ball, in den wir Mehlwürmer füllen. Rüsselspringer riechen extrem gut.Sie schnüffeln dann mit ihrem Rüssel, mit dem sie sonst im Boden nach Insekten suchen, im Ball herum. Wenn sie den Ball dabei drehen, fallen die Mehlwürmer heraus. Damit es schwieriger wird, haben wir sogar ein paar Löcher zugeklebt.Bei uns sind die Rüsselspringer mit Schildkröten vergesellschaftet. Das Zusammenleben ist oft nett zu beobachten.Vor allem im Winter liegen die Rüsselspringer ganz gern unter den Wärmelampen. Natürlich wollen die Schildkröten auch unter den Wärmelampen liegen. Und dann liegt der Rüsselspringer manchmal auf der Schildkröte, weil er dann näher an der Wärmelampe ist.Unser Weibchen hat auf der rechten Seite kein Auge mehr. Das hat es durch einen Kaktusstachel verloren. Die Tiere können bis zu 20 km/h schnell laufen. Wenn dann ein Kaktus im Weg steht, kann das leider schon mal schief gehen.Aber es ist dadurch überhaupt nicht gehandicapt – es versorgt seine Jungen perfekt.Kurzohrrüsselspringer erinnern auf den ersten Blick vielleicht an Mäuse. Sie sind aber keine Nagetiere. Sie sind Insektenfresser, auch Gemüse, Obst und Körner stehen auf ihrem Speiseplan.Eigentlich sind Rüsselspringer dämmerungs- und nachtaktiv. Doch bei uns haben sie sich etwas umgewöhnt und warten in der Früh schon darauf, dass wir Insekten bringen.(mp)