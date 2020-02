Diese 10 wandernden Tiere brauchen dringend Schutz

Diese Tiere wandern im Laufe ihres Lebens über Landesgrenzen. Handeln Regierungen nicht bald, sterben diese Wildtiere aus.

(Bild: iStock) Seeadler (Haliaeetus albicilla) Der Seeadler ist einer der größten Greifvögel in Mitteleuropa (Spannweite über 2 Meter) und der Wappenvogel Österreichs. Zwischen 1946 und 2001 war der Seeadler in Österreich als Brutvogel ausgestorben. Jetzt gibt es wieder etwa zwei Dutzend Brutpaare. Aus Nordosteuropa kommen alljährlich gut 100 Seeadler zum Überwinternnach Österreich. Seeadler leben in der Regel in einer Dauerehezusammen. Die erste Brut erfolgt meist im Alter von 5 oder 6 Jahren. Seeadler erbeuten Fische und Wasservögel, fressen aber auch Aas. Hierbei laufen sie Gefahr, vergiftet zu werden. Mit dem Nervengift Carbofuran ausgelegte Fleischköderverursachen bei Seeadlern einen langsamen qualvollen Tod durch Ersticken. Eine weitere Gefahr sind mit Bleischrot angeschossene Tiere. Wenn die Adler das Blei mit der Nahrung aufnehmen, verursacht schon die Auflösung weniger Milligramm dieses Schwermetalls im Magen eine Bleivergiftung. Die Vögel sterben elend binnen einiger Tage. Bei der CoP13 soll ein verbesserter Plan zur Verhinderung der Vergiftung von Zugvögeln beschlossen werden.

(Bild: iStock) Jaguar (Panthera onca) Der Jaguar ist die größte Katze des amerikanischen Doppelkontinents. Der Jaguar ist ein Bewohner dichter, tropischer Wälder und lebt gerne in der Nähe von Flüssen. Durch die Waldzerstörung hat er schon etwa 40% seinesursprünglichen Lebensraumsverloren. Alle Teilpopulationen außerhalb des Amazonasbeckens sind stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Ein Hauptproblem ist die Fragmentierung des Lebensraums, wodurch die Jaguare nicht mehr wandern können. Neben Jaguaren mit dem typischen Fleckenmuster gibt es auch schwarze Exemplare. Diese werden auch als Schwarze Panther bezeichnet. Jaguare sind sehr kräftig und nehmen es auch mit großer, wehrhafter Beute bis hin zu Krokodilen auf. Sie sind auch gute Schwimmer und Kletterer. Auf Antrag mehrerer mittel- und südamerikanischer Staaten soll der Jaguar bei der CoP13 in die Anhänge der Bonner Konvention aufgenommen werden. Dies soll dazu beitragen, dass sich die Staaten, in denen Jaguare leben, auf den Schutz bzw. die Einrichtung grenzüberschreitender Migrationskorridore einigen.

(Bild: iStock) Meeresschildkröten (Chelonioidea) Meeresschildkröten lebten schon zu Zeiten der Dinosaurier und sind eine Erfolgsgeschichte der Evolution. Heute gibt es sieben Arten Meeresschildkröten und alle stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Ein Hauptgrund dafür sind herrenlose Fischernetze und Plastikabfälle, die in den Meeren treiben und sich um die Schildkröten schlingen. Die Schildkröten ertrinken oder die Plastikfäden schnüren ihnen ihre Gliedmaßen ab. Weitere tödliche Gefahren sind die Langleinenfischerei, Plastiksackerl, die sie mit Quallen verwechseln und schlucken, sowie Schiffe und Boote, die sie überfahren und ihre Panzer zerstören. Sie verbringen ihr ganzes Leben im Meer. Nur für die Eiablage müssen die Weibchen sich an Land plagen. Meeresschildkröten werden sehr alt (bis zu 100 Jahre) und brauchen bis zu 30 Jahre, bis sie sich erstmals fortpflanzen. Alle 2-3 Jahre schwimmen die Weibchen über tausende Kilometer an ihren Geburtsstrand zurück, um 100-200 Eier in den Sand zu legen. Nur sehr wenige Jungschildkröten (etwa 1 von 1000) erreichen aber das Erwachsenenalter. Weibchen können Sperma in ihren Eileitern speichern, und so können die Geschwister aus einem Gelege bis zu fünf verschiedene Väter haben.

(Bild: iStock) Berggorilla (Gorilla beringei beringei) Es gibt im tropischen Afrika zwei Gorilla-Arten, den Westlichen und den Östlichen Gorilla. Der Berggorilla ist eine der beiden Unterarten des Östlichen Gorillas. Er lebt in Gebirgswäldern im Grenzgebiet zwischen der DR Kongo, Ruanda und Uganda. Der Berggorilla gilt als stark gefährdet, aber hat sich im vergangenen Jahrzehnt etwas erholt, so dass es jetzt wieder etwa 1000 Berggorillas gibt. Gorillas legen zwar keine großen Strecken zurück, leben aber in Grenzregionen und überqueren daher auch bei kurzen Wanderungen Staatsgrenzen.Berggorillas sind die am stärksten bodenbewohnenden aller Gorillapopulationen und klettern nur selten auf Bäume. Sie ernähren sich vorwiegend von Blättern. Wie bei allen Hominiden mit Ausnahme des Menschen sind die Arme deutlich länger als die Beine, die Spannweite der ausgestreckten Arme beträgt 2 bis 2,75 Meter. Im Rahmen der Bonner Konvention haben die 10 Staaten, in denen eine der vier Gorilla-Unterarten vorkommt, ein Unterabkommen geschlossen, das Gorilla Agreement, mit jeweils verschiedenen Aktionsplänen.

(Bild: Animalpress) Fledermäuse (Chiroptera) Die Fledertiere sind weltweit verbreitet und eine der artenreichsten Säugetier-Ordnungen. In Österreich kommen 28 Arten vor - alle stehen auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Fledermäuse sind hierzulande vielen Gefahren ausgesetzt, insbesondere einem fortschreitenden Lebensraumverlust. Auch an Windkraftanlagen sterben viele Fledermäuse, da die Druckunterschiede durch die Rotoren Lungenverletzungen (Barotrauma) verursachen. Fledertiere sind die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können. Fledermäuse pendeln zwischen Brutplätzen, Überwinterungsplätzen und Nahrungsgebieten, die alle artspezifisch bestimmte Qualitäten aufweisen müssen. Manche Arten legen auch sehr große Wanderstreckenzurück. Bei einem Großen Abendsegler wurde zwischen Sommer- und Winterquartier eine Strecke von mehr als 1500 km gemessen. Auf der herbstlichen Wanderung kann man diese Art hierzulande auch schon am Nachmittag beobachten, nicht selten zusammen mit Schwalben. Im Rahmen der Bonner Konvention gibt es ein Unterabkommen zum Schutz der europäischen Fledermäuse (EUROBATS). Österreich ist einer von drei EU-Staaten, die das Abkommen nicht unterzeichnet haben. Ein akutes Problem wandernder insektenfressender Arten, dem sich die CoP13 widmet, ist der massive Rückgang an Insekten. Die Europäische Union hat einen Resolutionsentwurf eingebracht, demzufolge die Hauptursachen für das Insektensterben identifiziert und Gegenmaßnahmen ergriffen werden sollen.

(Bild: picturedesk.com) Buckelwal (Megaptera novaeangliae) Buckelwale wandern in der Regel bis zu 10.000 km pro Jahr zwischen ihren subarktischen Nahrungsgründen und den (sub)tropischen Brutgebieten. Die Population im Arabischen Meer ist die weltweit einzige, die das ganze Jahr über im selben Gebiet bleibt. Möglich macht dies ein saisonaler Aufstieg von kaltem, nährstoffreichem Tiefenwasser. Die Hauptgefahren für Buckelwale im Arabischen Meer sind Beifang, Verheddern in Fischereigerät (darunter auch Geisternetze) und Kollisionen mit Schiffen. Bei der CoP13 geht es speziell um die Buckelwal-Population im Arabischen Meer. Diese gilt mit etwa 100 verbliebenen Tieren als stark gefährdet. Buckelwale sind für ihre Gesänge bekannt. Alle Männchen einer Gruppe singen in einer Saison dasselbe Lied und wechseln es von Saison zu Saison. Jeder Buckelwal hat eine individuelle Form und Zeichnung der Schwanzflosse, was in der Forschung zur Photo-Identifikation der einzelnen Tiere genutzt wird. Buckelwale ernähren sich als Bartenwale überwiegend von Krill und kleinen Fischen. Sie haben verschiedene Jagdtechniken, darunter die Methode des Blasenkäfigs (bubble net).

(Bild: iStock) Zwergtrappe (Tetrax tetrax) Bis ins 19. Jahrhundert lebte die Zwergtrappe auch in Mitteleuropa. Heute ist sie in Österreich nur noch extrem selten zu Gast In ihrem westlichen Verbreitungsgebiet (Portugal, Spanien, Frankreich, Sardinien) ist die Zwergtrappe vor allem durch landwirtschaftliche Intensivierunggefährdet, im östlichen Verbreitungsgebiet (Vorder- und Zentralasien) vor allem durch Bejagung. Zur Zugzeit sind Kollisionen mit Stromleitungeneine weitere Gefahr. Die westliche Population hat in den letzten Jahrzehnten massiv abgenommen, auf der Iberischen Halbinsel wurde sie halbiert. Die kleinste Trappe (etwa fasanengroß) lebt in Grasländern, Brachflächen und extensivem Ackerland. Zur Balz sträuben die Männchen ihr schwarzes Halsgefieder und versuchen, auf die Weibchen mit Rufen und Sprüngen Eindruck zu machen. Die Zwergtrappe ist auch eine Schirmart - d.h. wenn für sie Schutzmaßnahmen ergriffen werden, schützt das auch viele andere Arten, die vom selben, gefährdeten Lebensraum abhängen. Die EU hat für die Konferenz der Bonner Konvention den Antrag gestellt, die Zwergtrappe in die Anhänge des Übereinkommens aufzunehmen. Dies ist die Basis für die Erarbeitung eines länderübergreifenden Aktionsplans für den Schutz der Zwergtrappe.

(Bild: iStock) Weißspitzen-Hochseehai (Carcharhinus longimanus) Der Weißspitzen-Hochseehai ist einer der größten Haie und kann mehr als drei Meter Körperlänge erreichen. Früher eine häufige Art, wird der Weißspitzen-Hochseehai nach Rückgängen von geschätzt 98%(!) in den letzten Jahrzehnten heute als vom Aussterben bedrohtgeführt. In der Hochseefischereiwerden Weißspitzen-Hochseehaie sowohl gezielt als auch als Beifang (etwa in der Thunfischjagd) getötet. Ihre ökonomisch einträglichsten Körperteile sind die großen Flossen, die bis zu 80 Euro pro Kiloeinbringen. Das Fleisch wird in weit geringerem Umfang genutzt. Weißspitzen-Hochseehaie sind kräftige Schwimmer und legen auf ihren Wanderungen durch die Ozeane tausende Kilometer zurück. Die Haie bringen ihre Jungen nach einer Tragezeit von ca. einem Jahr lebend zur Welt. Bei der Geburt sind die Junghaie etwa 60 cm lang. Er hat besonders große Rücken- und Brustflossen, die abgerundet und an den Spitzen weiß gefärbt sind. Auf Antrag Brasiliens soll der Weißspitzen-Hochseehai in die höchste Schutzkategorie (Anhang I) der Bonner Konvention aufgenommen werden. OceanCare begrüßt diesen Vorschlag.

(Bild: "WCS - Wildlife Conservation Society".) Südasiatischer Flussdelphin (Platanista gangetica) Der Südasiatische Flussdelphin lebt in den Fluss-Systemen von Ganges, Brahmaputra und Indus (Bangladesch, Indien, Nepal, Pakistan) und kommt nur in Süßwasser vor. Er ist praktisch blind. Für Orientierung und Jagd setzt er auf Echoortung mit Ultraschall. Der Südasiatische Flussdelphin ist der einzige lebende Vertreter seiner Familie, und daher würde seine Ausrottung nicht nur den Verlust einer Art, sondern einer ganzen Säugetierfamilie bedeuten. Seine Schnauze ist sehr lang und mit vielen spitzen Zähnen besetzt. Südasiatische Flussdelphine wandern jahreszeitlich - je nach Temperatur und Wasserstand - die Flüsse abwärts oder aufwärts.Tod in Fischereigerät, insbesondere Kiemennetzen, sowie Wasserbauprojekte, z.B. Staudämme, gefährden den Südasiatischen Flussdelphin in seinem gesamten Verbreitungsgebiet. OceanCare fordert die CMS-Vertragsstaaten nachdrücklich auf, den Vorschlag Indiens für eine konzertiere Aktion zum Schutz des Südasiatischen Flussdelphins zu unterstützen.