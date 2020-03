Corona: Notfall-Hotlines und Hilfe für Tierhalter

Hier können Haustierbesitzer Fragen rund um Corona und Quarantäne stellen und sich vernetzen, wenn sie Hilfe brauchen oder helfen wollen.

Notfall-Hotlines, FB-Gruppen, E-Mail-Service

Österreichischer Tierschutzverein

Wiener Tierschutzverein

"Pro-Hund" Corona-Notfallhilfe

Das Coronavirus ist in Österreich angekommen. Neben Schulen, Restaurants oder Geschäften schränkt auch das Tierspital der Vetmeduni Vienna den Betrieb bis 13.4.2020 ein. Der Wiener Tierschutzverein hat (Stand 13.3.2020) die Tiervergabe temporär komplett eingestellt, das Tierquartier Wien vergibt Tiere nur noch nach telefonischer Vereinbarung und auch der Tiergarten Schönbrunn hat seine Pforten geschlossen.Die Ausbreitung und die beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verunsichern etliche Haustierbesitzer, berichten Tierschutzorganisationen wie der WTV auf Nachfrage von. Denn Heim-Quarantäne kann Tierhalter und besonders Hundebesitzer in eine missliche Lage bringen.Private Initiativen und Tierschutzvereine versuchen Hundehaltern in Österreich zu helfen und sie zu informieren. Wir haben Anlaufstellen und Notfall-Hotlines für Haustierbesitzer zusammengestellt, die Fragen rund um ihre Haustiere und das Coronavirus haben bzw. mit dem Virus infiziert oder in Quarantäne sind und Hilfe/Rat brauchen. Für Fragen anderer Art wende dich an die AGES.An dieser Stelle sei noch einmal festgehalten, dass Wissenschaftler wie WHO darauf hinweisen, dass Haustiere das Virus nicht an Menschen übertragen können, oder umgekehrt. Anlässlich Ausbreitung des Coronavirus hat der Österreichische Tierschutzverein eine Facebook-Gruppe für Haustierbesitzer eingerichtet.. Hier können sich betroffene Hundebesitzer, Tierpensionen und Tierfreunde im Fall der Fälle vernetzen, austauschen und gegenseitig helfen. Hundetrainer, Tierfreunde, Tierpensionen und eben betroffene Frauchen und Herrchen sind eingeladen der Gruppe beizutreten. Innerhalb von zwei Tagen sind bereits über 3000 Menschen der Gruppe beigetreten."Die Idee kommt unglaublich gut an, viele Leute bieten Hilfe an.", freut sich ÖTV im Gespräch mit Heute.Zudem ist der Österreichische Tierschutzverein auch weiterhinerreichbar. Mehr Infos und Fragen und Antworten rund um das Coronavirus findest du unter: www.tierschutzverein.at. Sinn der Gruppe ist es, Fragen und Anliegen rund um den Umgang mit dem Coronavirus zu klären, bitte keine allgemeinen Fragen zur Hundehaltung.Der Wiener Tierschutzverein hat einen E-Mail-Service für Hundebesitzer zum Thema Coronavirus eingerichtet. Hundehalter können ihre Fragen an ein eigens zusammengestelltes Team des WTVschicken. Man bemüht sich die Fragen schnellstmöglich zu beantworten, heißt es aus dem Wiener Tierschutzverein. Die häufigsten Fragen und Antworten werden zusätzlich im FAQ-Bereich ("Oft gestellte Fragen") Bereich der Website veröffentlicht und damit allen Tierhaltern zur Verfügung gestellt. Alle Infos unter: www-wiener-tierschutzverein.org. "Für allgemeine Fragen oder gesundheitliche Beratung ist die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) der kompetente Ansprechpartner. Der WTV bezieht sich bei der Beantwortung ebenfalls auf Informationen aus öffentlichen bzw. seriösen Quellen.", betont der WTV.Ab Samstag (14. März) ist die Tiervergabe bis auf Weiteres komplett eingestellt ( nachdem sie zunächst nur eingeschränkt wurde ). Auch der hauseigene Flohmarkt sowie die Buddy-Lesestunden fallen aus. Sachspenden können weiterhin beim Empfang abgegeben werden. Telefonisch und für Notfälle bleibt der WTV weiterhin erreichbar.„Pro-Hund", ein Zusammenschluss aller großen Organisationen aus dem Hundesektor in Österreich, hat eine Notfall-Hotline für Betroffene eingerichtet: 0660 12 888 99. Zudem gibt es eine öffentliche Facebook-Gruppe "Pro-Hund Corona-Notfallhilfe" in der Hilfesuchende und Helfer vernetzt werden und sich Betroffene austauschen können. Gesucht werden ab sofort Hundepensionen, Gassigeher (speziell auch für Listenhunde), Tierfreunde, die Tiere aufnehmen können oder sie versorgen.Hinweis von "Pro Hund":"Bitte KEINE Bezahlangebote, wir organisieren dieses Service ehrenamtlich, an der Not anderer verdienen zu wollen ist nichts was wir unterstützen möchten."Prognose für Österreich von Vetmeduni-Vienna-Virologe Norbert Nowotny: "Die nächsten 4 bis 6 Wochen werden hart"