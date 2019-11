"Durchgeknallte Idioten" ballern schon vor Silvester

Hunde in Panik! Wiener Tierschutzverein informiert über "Knallerterror", schon Wochen vor Silvester. Zwei schwere Vorfälle habe es bereits gegeben.

Unfassbar, dass völlig durchgeknallte Idioten nicht nur das Leid von Tieren, sondern auch schwere Verletzungen von Menschen in Kauf nehmen, um bereits Wochen vor dem Jahreswechsel herumzuballern"

Ende November schon zwei Zwischenfälle

"Nicht nur die Hündin wurde in extreme Angst versetzt und wagt sich bis jetzt nicht unter dem Bett ihres Hundestalls hervor, auch die Patin erlitt ein Knalltrauma"

Polizei ist informiert

„Das muss umgehend ein Ende haben. Dieses verantwortungslose Treiben hat verheerende Auswirkungen auf unsere Tiere"

Feuerwerk und Tiere – ein Thema, das jedes Jahr aufs Neue die Gemüter von Tierfreunden und Haustierbesitzern erhitzt. Der Wiener Tierschutzverein (WTV) empört sich in einer aktuellen Aussendung bereits Wochen vor Silvester über den "Knallerterror" in der Nähe des Tierheims. Zwei Vorfälle habe es bereits gegeben. Eine Hündin hat so große Angst, dass sie bis jetzt nicht unter ihrem Bett hervorkommt. (Video unten), regt sich WTV-Chefin Madeleine Petrovic auf.Wie der WTV mitteilt, kam es in jüngster Zeit, mehr als vier Wochen vor Silvester, bereits zu zwei ernstzunehmenden Zwischenfällen."Zwei ernstzunehmende Vorfälle und dutzende weitere panische Tiere", heißt es aus dem WTV.Vierbeiner durch mehrere gezündete Knallkörper so sehr in Panik, dass er bei seinem täglichen Spaziergang einen Schock erlitt und noch verzweifelt zu flüchten versuchte."sich laut dem WTV nur wenig später, als eine Patin mit der sehr ängstlichen Hündin Lea unterwegs war. In unmittelbarer Nähe wurden Böller gezündet., heißt es aus dem WTV.Für den WTV ein untragbarer Zustand. Das Zünden von Feuerwerk ist im Nahbereich von Tierheimen, Spitälern oder Altersheimen streng verboten "und muss umgehend geahndet werden", fordert Petrovic. Man habe bereits Kontakt mit der örtlichen Polizei aufgenommen, um weitere Maßnahmen zu besprechen, informiert Petrovic weiter., so Petrovic.