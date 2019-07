Aufnahmestopp! Tierheim quillt zu Ferienbeginn über

Man platze aus allen Nähten, so die Geschäftsführerin der Pfotenhilfe Johanna Stadler. "Die Leute entledigen sich ihrer Tiere wie Müll. Es ist unglaublich."

"Es geht einfach nicht mehr. Es gibt praktisch keinen Raum mehr, der nicht mit Tieren belegt ist. Derzeit nehmen wir nur Wildtierwaisen in Not oder akute Notfälle, wie etwa ausgesetzte Katzenbabys, die noch das Fläschchen brauchen, auf"

Während Sommerferien verdoppeln sich Anfragen

Immer mehr Menschen nehmen sich Tiere ohne darüber nachzudenken

Hilferuf an Politik

"Anstatt neue Tierheime zu bauen oder bestehende zu erweitern, werden diese nicht oder zu wenig unterstützt oder gar bekämpft"

Der Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (Oberösterreich) kümmert sich ehrenamtlich um über 500 Tiere. Um die 25 Tierarten werden hier täglich versorgt, gesund gepflegt, gewaschen und gefüttert. Darunter Katzen, Hunde, Nager und Wildtiere jeder Art - – oft auch Tierwaisenkinder.Das Tierheim platzt derzeit aus allen Nähten. Darum verhängte die Geschäftsführerin Johanna Stadler am Wochenende ein Aufnahmestopp. Nur absolute Tierschutznotfälle werden noch angenommen., ist Johanna Stadler verzweifelt.Besonders wenn es Richtung Urlaubszeit geht, verdoppeln sich die Anfragen, erzählt die Tierfreundin. Dazu kommen ausgesetzte Tiere oder Hunde und Katzen, die während dem Urlaub einfach unversorgt zu Hause gelassen werden und - wenn sie Glück haben - von Nachbarn bemerkt werden, so die Tierschützerin., so die Tierfreundin kopfschüttelnd.Die Zahl der Tierhalter steige ständig und damit auch die Zahl der "unerfahrenen, verantwortungslosen und skrupellosen Menschen, die sich ein Tier nehmen, ohne sich vorher über die Umstände zu informieren", klagt Stadler,Hinzu komme das Problem, dass die Tiere in den Sommermonaten nur schwer ein neues Zuhause finden. Tierfreunde interessieren sich erfahrungsgemäß erst nach den Ferien für Tiere, erzählt Johanna Stadler.Die Pfotenhilfe appelliert an die Politik dem Thema Tierschutz mehr Aufmerksamkeit zu schenken, Ressourcen bereitzustellen und Missstände zu kontrollieren, heißt es in einer Aussendung. Johanna Stadler kritisiert zudem, dass es "erheblich" an Unterbringungsmöglichkeiten für ausgesetzte, verstoßene oder beschlagnahmte Tiere mangle., kritisiert die Tierschützerin. (mp)