Brutal! Dieses Putenfleisch landet auch in Österreich

Heimlich gefilmt! Puten aus Ungarn werden brutalst verladen und nach Deutschland gebracht. Das Fleisch geht auch nach Österreich. Teils mit Biosiegel.

Undercover-Aufnahmen zeigen brutale Misshandlungen

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Legale Verbrauchertäuschung

Riesiges Netzwerk von Zulieferbetrieben?

Erster Tierschutz-Skandal bei "Hubers Landhendl" im Jahr 2014

Putenfarm in Ungarn vorerst gesperrt

Verprügelt, in Käfige geschmissen und bei Sommerhitze ohne Wasser hunderte Kilometer von Ungarn nach Deutschland zum Schlachter transportiert – diese heimlich gefilmten Videoaufnahmen bei einem ungarischen Zulieferer des deutsch-österreichisch-schweizerischen Putenschlachthofes "Süddeutsche Truthahn AG" (Sütag) schockieren. Dabei wirbt der Konzern mit hohen Tierschutz-Standards, hat Qualitäts- und Biosiegel inne.Die Süddeutsche Truthahn AG gehört seit 2014 dem Familienbetrieb "Hubers Landhendl" - einem österreichischen Bio-Putenfleisch-Anbieter, der auch Mitglied bei AMA ist. Eigentümer ist der "Schweizer Coop Bell" Konzern.Dem Soko Tierschutz gelang es, einen Transporter voll mit Puten auf seinem stundenlangen Weg zu verfolgen. Dabei entstanden die heimlich gefilmten Videoaufnahmen. Veröffentlicht wurden sie erstmals im ZDF-Nachrichtenmagazin "Heute Journal".Zu sehen ist, wie Mitarbeiter der ungarischen Putenmast die Tiere im Akkord brutalst in die Käfige des Transporters schleudern, die Tiere schlagen, einzwicken und teilweise schwer verletzen."Eine solch brutale Behandlung der Tiere hatte den amtlichen Tierarzten im Ampfinger Schlachthof eigentlich auffallen mussen, denn Prellungen, Schnittverletzungen und Bruche sind bei dieser Behandlung unvermeidlich...", sagt Soko Sprecher Friedrich Mulln, der vor Ort gefilmt hat.Die Puten kommen aus Mastbetrieben in Tschechien, Ungarn, Österreich und Deutschland. Getötet werden sie dann beim Großschlachter "Sütag" in Ampfing (Deutschland) – rund 20.000 Puten jeden Tag. Davor sind die Tiere teilweise über 500 Kilometer bei Sommerhitze unterwegs. Auch Bio-Puten werden über 400 km weit transportiert, wie die Soko Ermittlungen zeigen. Ohne Wasser oder Nahrung. Eingepfercht in Käfigen, in denen sie sich kaum bewegen können.Denn: Sobald das Fleisch verarbeitet wurde, beispielsweise wenn es mariniert oder mit Salz gewürzt ist, gibt es keine Kennzeichnungspflicht."Das lasche EU- Kennzeichnungsrecht macht es dem Konzern einfach, das osteuropaische Putenfleisch zu verschleiern, denn auch dieses Fleisch darf das DE-BY Siegel tragen", so Mülln.Dem Soko Tierschutz liegen laut Selbstaussage interne Dokumente des Geflügelkonzerns vor, die beweisen sollen, dass Tiertransporte von hunderten Kilometern nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. "Diese unnötigen Tiertransporte gehoren sofort verboten. Fur die Tiere, die schon beim Verladen misshandelt werden, ist der Transport über viele Stunden besonders in der Sommerhitze die pure Qual", so Mulln."Heute" liegt eine Liste mit österreichischen Putenfleisch-Anbietern vor, die ihr Fleisch von der "Süddeutschen Truthahn AG" beziehen. Viele davon mit Bio-Siegel."Bei diesem Betrieb wird gerne mit Regionalität geworben: In Wirklichkeit hat er inzwischen ein riesiges Netzwerk geschaffen von Zulieferbetrieben – ungefähr 700 Betriebe, die meisten davon in Süddeutschland und in Österreich, aber eben inzwischen auch in Ungarn und Tschechien", sagt Friedrich Mülln.Bereits 2014 dokumentierte der Soko Tierschutz schwere Tierschutz-Verstöße bei Zulieferern von "Hubers Landhendl" (video unten). Die Videoaufnahmen sind brutal. Man legte die Zusammenarbeit auf Eis und gelobte Besserung. "Die aktuelle Recherche beweist, dass die damaligen Versprechen der Besserung auf ganzer Linie gebrochen wurden", so Friedrich Mülln.Bei "Hubers Landhendl" war heute niemand für "Heute" zu sprechen. Auf Nachfrage von "Heute" bei der Süddeutschen Truthahn AG heißt es, dass die Einhaltung der Tierschutzbestimmungen eine hohe Priorität hat und 90% des Putenfleisches aus Deutschland stammen. "Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde der Betrieb in Ungarn vorsorglich gesperrt und bei zwei unabhängigen Kontrollstellen umgehend zusätzliche unangemeldete Spot-Audits bei allen uns beliefernden ungarischen Aufzuchtsbetrieben in Auftrag gegeben", heißt es von Sütag.Der Betrieb in Ungarn sei wie alle Zulieferbetriebe mit dem deutschen QS-Prüfzeichen zertifiziert, "das höhere Anforderungen an das Tierwohl verlangt als der gesetzliche Mindeststandard." heißt es von Sütag. "Bis zur Klärung der Vorwürfe bleibt der Betrieb gesperrt und es wird kein Fleisch an Sütag liefern.""Das war 2014 auch so. Nach fünf Monaten haben sie die Zusammenarbeit wieder aufgenommen", nämlich dann wenn die Öffentlichkeit nicht mehr hinsieht, erklärt Friedrich Mülln vom Soko Tierschutz. (mp)