Mann bindet Hund an Auto, schleift ihn hinter sich her

Diese Fotos sorgen für Aufregung im Netz! Ein 73-Jähriger schleift seinen Hund hinter seinem Auto her. Er wird wegen Tierquälerei verhaftet.

Polizei verhaftet Senior wegen Tierquälerei

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Hund sucht neue Familie

Ein 73-jähriger Mann wurde in Rethymno auf der griechischen Insel Kreta wegen Tierquälerei verhaftet. Der Senior hatte einen Hund an die Hinterseite seines Autos gebunden. Dann fuhr er los und schleifte den wehrlosen Vierbeiner hinter sich her.Tierschützer Takis führt auf Kreta eine Rettungsstation für Hunde (Takis Shelter non profit organisation) und bemerkt die Misshandlung. Er fotografiert das Auto plus Kennzeichen, veröffentlicht die Bilder auf Facebook und alarmiert die Polizei. Die Beamten forschen den 73-Jährigen Tierquäler rasch aus und verhaften ihn.Laut griechischen Medien gibt der Senior gegenüber der Polizei an, dass es sich bei dem Hund um einen Streuner handelt, den er im Feld gefunden hat. Er habe den Vierbeiner nur davon abhalten wollen Schafe in der Gegend zu essen und von wütenden Bauern erschossen zu werden.Tierfreund Takis teilt die Fotos auf Facebook mit den Worten: "Das passiert auf Kreta. Ich bin mir sicher, dass die Polizei ihre Arbeit tun wird!" Der Tierfreund veröffentlicht auf Facebook regelmäßig Missstände auf "seiner Insel". " Heute" berichtete zuletzt über ihn als der Tierfreund einen Welpen rettete, der schwer verletzt auf der Autobahn liegen gelassen wurde. Takis hat den Hund bei sich in der Rettungsstation aufgenommen. Dort wartet der Vierbeiner jetzt auf ein liebevolles Zuhause für immer. "Ihm geht es gut" informiert Takis via Facebook.(mp)