Homeoffice mit Haustier – schick uns ein Foto

Grantiger Hund? Katze am Laptop? Zeig uns, wie Homeoffice mit tierischer Unterstützung bei dir so aussieht. Die ersten Leserfotos sind bereits eingetrudelt.

Das könnte dich auch interessieren

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Lade HIER dein tierisches Homeoffice-Foto hoch

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Wo es geht, bleiben arbeitende Menschen in Österreich derzeit wegen des Coronavirus im Homeoffice. Die ersten Wochen sind um. Je nachdem, was für ein Tierchen man zu Hause hat, gestaltet sich das Arbeiten von zu Hause aus leichter, schwerer oder kuschliger als gewohnt. Bei Wien-Redakteurin Louis tippen die Miezen Artikel ab oder verschicken Whatsapp-Nachrichten, wenn Frauchen nicht hinsieht. Zeig uns dein tierisches Homeoffice-Foto! Lade dein Foto am besten direkt mit deiner-App hoch, Stichwort "Haustiere". Oder schick ein Mail an tiere@heute.at.