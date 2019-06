Raus aus der Höhle – Baby Eric entdeckt die Welt

Wölfin Flora hat sieben Welpen geboren. Die kleinen Fellknäuel werden langsam groß. Bald werden sie zum ersten Mal auf Hunde, Schafe oder Menschen treffen.

Ältere Geschwister bewachen Welpen

Eltern kehren von Jagd zurück; großes, lautes Hallo

Tschüss Muttermilch; Hallo feste Nahrung

Eric will spielen, aber nicht alle mit Eric

Beim Jagen noch mehr Last als Hilfe

Eric lernt Schafe, Hunde und Menschen kennen

Letzte Woche war zu lesen, wie Eric und seine sechs Geschwister von Mutter Flora in der Wurfhöhle zur Welt gebracht wurden.Die Geschwister nehmen bereits den Lichtschein und dieGeräusche vom Höhleneingang wahr. Ihre Augen wie Ohren öffnen sich. Wenn sie nicht gerade schlafen, oder während der seltener werdenden Besuche der Mutter gierig an ihren Zitzen saugen, werden sie magisch von der Welt da draußen angezogen.Einen Tag später wagt sich Eric auf noch wackeligen Beinen hinaus. Als erster seiner Geschwister übrigens; lebenslang wird er der waghalsige Abenteurer bleiben. Nahe der Höhle dösen in der milden Morgensonne zwei Jungwölfe, aus dem Jahr zuvor. Sie wurden als Wächter zurückgelassen, als das Rudel in der Morgendämmerung auf Jagd ging.sausen heran, wollen begeistert ihren neuen Bruder beschnüffeln; der zieht sich erschrocken zurück, aber nur kurz. Nach ein paar Minuten taucht er wieder auf, und mit ihm alle seine 6 Geschwister.Ungestümriechen und lecken die beiden Jungwölfe an den purzelnden Welpen.Eltern und die meisten der älteren Geschwister sind bereits in derMorgendämmerung losgezogen; wenig später werden sie eine schwächliche Hirschkuh nach kurzer Verfolgung erlegen und sich mit kiloweise Fleisch, Knochen und Fell die Bäuche füllen. Da passt jede Menge rein; die Tage danach wird faul verdaut, vielleicht ein wenig gespielt, besonders mit den Welpen.als sie auf die sieben Welpen stoßen, wieder gibt es ein großes, lautes Hallo. Aber nach kurzem Beschnüffeln und Belecken kriecht Flora in die Wurfhöhle und lockt die Welpen. Es ist Zeit für einen kräftigen Schluck Muttermilch.Die Wochen darauf verlassen Eric und seine Geschwister immer häufiger die Höhle und erkunden die nähere Umgebung.Worauf die gar nicht anders können, als eine Portion halb verdauten Hirsch oder Reh vorzuwürgen.So steigen die Welpen rasch auf feste Nahrung um, nagen an den mitgebrachten Hirschläufen, beginnen Käfer und Mäuse zu jagen und verspeisen diese auch.die spitzen Milchzähne der Welpen schmerzen an den Zitzen.Anstatt nur an der Mutter zu hängen, bettelt Eric alle Rudelmitglieder an, will mit allen spielen. Aber nicht alle mit Eric. Sein Vater, der große Alpha Rüde bleibt meist etwas distanziert, während die Jungwölfe der letzten beiden Jahre im Spiel wieder selber zu Welpen werden.und, dass Rüpelhaftigkeit meist mit empörtem Spielabbruch endet.Manchmal wuffen die Eltern und die großen Geschwister mit aufmerksamen Gesichtern. Die Welpen lernen so, dass dernahende Luchs, ein menschlicher Wanderer, ein Steinadler gefährlich sein können.In der Zwischenzeit wurde es November, aus den Welpen wurden schlaksige Jungwölfe mit an die 35 kg. Jede Woche verlässt einer der zweijährigen Geschwister das kleiner werdende Rudel. Eric und seine Geschwister erkunden immer weitere Bereiche ihres Revieres und wollen mit auf die Jagd. Dort sind sie aber noch eher eine Last denn Hilfe.Ungestüm stürmen sie viel zu früh auf die Beute los und verscheuchen sie. Es mangelt noch an Selbstbeherrschung. Aber die Alttiere sind erfahren genug, und es gibt genügend Wild, niemand muss hungern.In den nächsten Monaten wird Eric zum ersten mal auf seltsame Weise Felltiere stoßen, die die Menschen „Schafe" nennen; er wird auf einem Wanderweg einen Menschen mit einem seltsamen Artgenossen an der Leine inspizieren; bald wird es ihm zu Hause auch zu langweilig werden.Als erster seines Jahrgangs wird Eric, kaum älter als ein Jahr, im August für immer sein Rudel verlassen und in die unbekannte Fremde ziehen. Aber diesen Teil der Geschichte gibt es nächste Woche. (mp)